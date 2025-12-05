Next - BTM Young Community: successo del primo workshop gratuito con BarbaSophia

Si è svolto con grande successo il primo workshop di Next - BTM Young Community, che ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi giovani soci di Banca Territori del Monviso (BTM). Protagonista indiscusso dell’incontro è stato Matteo Saudino, aka BarbaSophia, divulgatore e docente, che ha guidato le ragazze e i ragazzi in un coinvolgente percorso dedicato alla politica, alla sua storia personale e al significato contemporaneo della Costituzione italiana, raccontata come documento vivo e profondamente legato ai diritti, alle responsabilità e al pensiero critico necessari ai cittadini di oggi.

L’appuntamento ha inaugurato ufficialmente il percorso formativo promosso da Banca Territori del Monviso per sostenere la crescita delle competenze dei giovani del territorio. Al termine dell’incontro è stato rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’E-portfolio degli studenti sulla piattaforma ministeriale UNICA, spendibile nel proprio curriculum vitae anche in sede di Esame di Maturità.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dei tanti giovani presenti. - ha dichiarato il Direttore Generale BTM Luca Murazzano - Questo primo workshop conferma che la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta: investire sulle nuove generazioni offrendo strumenti concreti per sviluppare capacità critiche, progettuali e di cittadinanza attiva. È solo l’inizio di un percorso più ampio, che proseguirà con periodici workshop ed eventi - sempre gratuiti e riservati ai membri della nostra Young Community - e la costituzione dell’Advisory Board Next, per dare vita a progettualità concrete che troveranno adeguato riflesso nell’operato futuro della nostra banca».

Al via le candidature per l’Advisory Board Next

È ora possibile candidarsi come membro dell’Advisory Board di Next, tramite il sito www.bancabtm.it/giovani. L’organo sarà composto da giovani del territorio, membri attivi della BTM Young Community che lavoreranno su cinque aree tematiche, sviluppando proposte e progettualità attraverso incontri periodici.

Il primo incontro di lavoro prenderà il via il 17 gennaio, dalle 10:00 alle 16:00 , presso la sede BTM di Carmagnola, in via Chieri 31. Ogni incontro prevede l’intervento di un relatore esterno come guida tematica e attivatore del confronto, il break pranzo offerto da BTM e attività di team building, esplorazione dei bisogni e definizione di progetti tramite design thinking e project canva.

La prima giornata sarà dedicata al tema Eventi, Arte, Cultura e Sport, mentre il secondo incontro si terrà il 21 febbraio , con un focus su Scienze e Tecnologia. Seguiranno le altre aree tematiche nel corso del 2026.

Next - BTM Young Community conferma così il proprio impegno a costruire uno spazio di partecipazione reale, dove i giovani possono contribuire con idee, competenze e visioni innovative al futuro del territorio.