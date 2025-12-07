Coda all’imbocco della Val Pellice: “Ci vuole il treno”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Legambiente Pinerolo, Val Pellice e Barge, Comis e Treno Vivo sulla coda in Val Pellice per lavori sulla Sp 161.

C’è coda all’imbocco della Val Pellice. È facile ignorare l’evidente problema della mobilità sul nostro territorio finché non ci troviamo bloccati sulla principale strada di collegamento con il Pinerolese. I lavori per l’interramento dell’elettrodotto a Bricherasio ci mettono davanti a un dato che tra le associazioni pro-treno ben conosciamo: un traffico di mezzi enorme passa in quel punto tutti i giorni, sia per spostamenti brevi che per il passaggio di mezzi pesanti.

Secondo lo Studio di fattibilità per la ferrovia Pinerolo-Torre Pellice promosso dalla Città Metropolitana i veicoli di passaggio all’altezza del ponte di Bibiana al giorno sarebbero almeno 15.500. Nel tratto che attraversa il comune di Bricherasio, fino a 20.700. Non dovrebbero quindi stupire i tempi di attesa in prossimità del senso unico alternato nei pressi del cantiere, fino a 30 minuti di coda nelle ore di punta. Il problema del modello autocentrico è evidente: migliaia di tonnellate di metallo si spostano ogni giorno sulle nostre strade per portare una singola persona a lavoro, in ospedale, a scuola.

Migliaia di tonnellate che portano con sé inquinamento e rischi per la sicurezza. In un mondo che corre, schiacciati dal ritmo frenetico del lavoro, una perdita di tempo di qualità enorme. Una ricerca Asstra-Lumsa del 2022 definisce il trasporto pubblico “un’estensione dello spazio digitale dei giovani”, dove il tempo a bordo può essere sfruttato per studio, lavoro o socialità. Le ore trascorse in auto e i prezzi crescente di carburante e veicoli stanno già diventando per la nostra società il “male necessario” da affrontare davanti all’assenza di alternative.

Noi queste alternative invece le vogliamo: il ripristino della linea come previsto da contratto e mai attuato, secondo modalità che rendano la linea Torre Pellice-Chivasso un sistema moderno ed efficiente di trasporto accessibile e pulito. Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini del territorio a mobilitarsi con noi, contattando e partecipando alle associazioni che da anni lottano per una mobilità sana e sostenibile per il nostro territorio. + treno, - traffico!