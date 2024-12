TorinOggi è “Local Media Partner” dei Torino 2025 FISU World University Games [VIDEO]

TorinOggi, testata online di riferimento del territorio del Gruppo Editoriale More News, è stata scelta dal Comitato Organizzatore dei Torino 2025 FISU World University Games come ‘Local Media Partner’.

Dal 13 al 23 gennaio 2025, Torino e le sue montagne ospiteranno oltre 2.000 atleti per i XXXII Giochi Mondiali Universitari Invernali. L'evento, nato sotto la Mole nel 1959 come Universiade, torna nella città che ne ha segnato l’esordio, con una cerimonia d’apertura alla Inalpi Arena e gare in sei località simbolo dello sport e della cultura alpina (Torino, Bardonecchia, Pragelato, TorrePellice, Pinerolo e Sestriere).

A raccontare attraverso le notizie, le immagini e i social l’evento sarà TorinOggi, in qualità di Local Media Partner dei Torino 2025 Fisu World University Games, con la sua redazione torinese.

Fino al 23 gennaio 2025 e nei giorni successivi, per gli ultimi bilanci della manifestazione, la nostra redazione seguirà da vicino ogni momento dell'evento, offrendo ai lettori aggiornamenti in tempo reale su notizie, interviste, risultati e curiosità dalle sedi di gara, con un'attenzione particolare agli atleti della nostra regione.





Una partnership per raccontare le eccellenze sportive del territorio

Dal 2008, TorinOggi si distingue per il suo impegno nel raccontare il territorio e la realtà locale attraverso un'informazione puntuale e appassionata. Come parte del Gruppo Editoriale More News, leader nell'editoria online per il Nord-Ovest italiano, siamo pronti a mettere al servizio delle Universiadi un network consolidato: più di 30 testate distribuite tra Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Costa Azzurra e Canton Ticino.

Notizie, opinioni, immagini, questo è il pay-off aziendale che racconta nel migliore dei modi la mission delle testate online del Gruppo Editoriale More News.

TorinOggi e il Gruppo Editoriale More News seguono da sempre progetti di comunicazione garantendo una diffusione capillare dei contenuti attraverso campagne display, native advertising, SEO e link building, social network, video, eventi.

Un'esperienza a portata di clic

Come acquistare i biglietti per assistere alle cerimonie, al Gala del PALAVELA e alle gare.

Il Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 è lieto di informarvi che è ora possibile acquistare i biglietti per le gare e gli eventi in programma dal 13 al 23 gennaio 2025, che si svolgeranno in sei diversi comuni della Regione Piemonte: Torino, Pragelato, Bardonecchia, Pinerolo, Torre Pellice e Sestriere. Per acquistare i biglietti, sarà necessario accedere al sito http://wugtorino2025.vivaticket.it/ e selezionare l’evento desiderato.

I biglietti in pdf saranno recapitati a mezzo e-mail e dovranno essere presentati, in formato digitale o cartacea, agli addetti preposti alla verifica presso i varchi di accesso alle venue di gara.

A Torino si potrà assistere alle gare di short track e di pattinaggio di figura presso il Palavela, alle gare di hockey su ghiaccio e curling presso il PalaTazzoli. Le fasi preliminari dell’hockey maschile si terranno nei palazzetti di Torre Pellice e Pinerolo, mentre Bardonecchia ospiterà sci alpino, snowboard, freestyle e freeski. Pragelato sarà teatro delle competizioni di biathlon e sci di fondo e Sestriere della nuova disciplina dello ski mountaineering.

Oltre alle gare, sono in vendita i biglietti per assistere alla Cerimonia di Apertura dei Giochi (13 gennaio all’Inalpi Arena) e al Gala di Pattinaggio di Figura, il 19 gennaio presso il Palavela.

Per maggiori informazioni su giorni, orari e costo dei biglietti (quando previsti) di tutti gli appuntamenti (sportivi e non), tra cui la Cerimonia di Chiusura a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, consultare http://wugtorino2025.vivaticket.it/

L’evento è supportato dal Ministro per lo Sport e i Giovani in collaborazione con i Partner Istituzionali Regione Piemonte, Città di Torino, Città Metropolitana di Torino, Federazione Italiana dello Sport Universitario, Campus Piemonte, Centro Sportivo Universitario.