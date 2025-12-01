Il Team Vannacci di Pinerolo contro monsignor Derio Olivero

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Team Vannacci di Pinerolo sul video diffuso dal vescovo Derio Olivero in difesa dell'imam torinese Shahin.

Il team Vannacci di Pinerolo prende atto con sconcerto delle dichiarazioni del vescovo Derio, che ha scelto di intervenire pubblicamente in difesa dell’imam Mohamed Shahin, al momento sottoposto ad accertamenti da parte delle autorità competenti.

Riteniamo inaccettabile che un rappresentante della Chiesa cattolica si sostituisca allo Stato nel fare valutazioni di merito su questioni di sicurezza e legalità. La Chiesa dovrebbe essere un baluardo delle nostre radici cristiane, non il megafono del politicamente corretto.

Il contesto internazionale rende ancora più grave questa posizione: in Nigeria ogni anno migliaia di cristiani vengono massacrati, rapiti e perseguitati da gruppi islamisti, mentre l’Europa resta in silenzio. Allo stesso tempo, nelle nostre città si assiste a una crescente pressione islamica, con moschee e comunità radicali che spesso sfidano le leggi locali e si arrogano spazi culturali e sociali, senza che l’Europa o le istituzioni reagiscano con fermezza.

È quindi scandaloso che un vescovo cattolico intervenga in difesa di un imam, anziché ricordare il valore della libertà religiosa, della tutela dei cristiani nel mondo e della nostra identità culturale europea.

Il team Vannacci invita le autorità civili a proseguire senza interferenze esterne gli accertamenti sul caso Shahin e sottolinea l’urgenza di difendere le radici cristiane italiane ed europee, senza cedimenti al buonismo o alla retorica ideologica.