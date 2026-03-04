Chivasso celebra il gemellaggio con Betlemme di Palestina, atteso l’arrivo del frate arabo-israeliano Raffaele Tayem

Dalla grotta della Natività di Betlemme di Palestina alla sua fedele riproduzione occidentale nell’omonima frazione chivassese. Per celebrare i 60 anni del gemellaggio tra la Chiesa latina di Santa Caterina in Terra Santa ed il Santuario di Gesù Bambino di Chivasso, l’amministrazione comunale riceverà fra' Raffaele Tayem, parroco arabo israeliano della chiesa latina di Betlemme. Entrato in convento all'età di 18 anni e studente universitario presso la Facoltà Teologica di Assisi fino al 2020, il frate minore ha svolto diversi servizi in Giudea e in Galilea, tra Cana, Betlemme e Gerusalemme, continuando a sostenere sempre il lavoro della Custodia con i giovani cattolici locali.

I betlemiti chivassesi, dopo un pellegrinaggio in Terra Santa nel 1966, tornarono con un frammento della grotta della Natività e con una statua del Bambino Gesù, donata dall’allora predecessore di Tayem, padre Michele Zeitun, simulacro che fu portato in Vaticano e benedetto da papa Paolo VI. Il parroco chivassese don Giovanni Gerra e i suoi fedeli realizzarono allora sotto l’altare della chiesa della frazione di Betlemme una grotta del tutto simile a quella di Terra Santa.

Riuscito a raggiungere l’Italia nei giorni immediatamente precedenti ai bombardamenti in Iran e alla chiusura dello spazio aereo anche di Tel Aviv, fra' Raffaele Tayem parteciperà alle iniziative patrocinate dal Comune di Chivasso. Sabato 7 marzo, alle ore 20,45, assisterà al concerto di musica sacra del coro “La Rupe” nel Santuario di Gesù Bambino a Betlemme di Chivasso dove, all’indomani mattina, alle ore 11, concelebrerà una Santa Messa con il Vescovo di Ivrea Mons. Daniele Salera ed il Vicario Foraneo del Chivassese don Davide Smiderle. Alle ore 12, è previsto un momento istituzionale con l’intervento del sindaco Claudio Castello ed un videomessaggio del sindaco di Betlemme di Palestina Nicola Maher Canawati. Quest’anno infatti ricorre anche il decennale del gemellaggio tra i due Comuni. L’amministrazione comunale, lo scorso mese di dicembre, ha stanziato un contributo di 5 mila euro per la municipalità gemella allo scopo di sostenere i bisogni della comunità, piegata dalla guerra e dalla crisi.

Alle ore 12,30, si terrà il pranzo sociale nella sede del Comitato Santa Margherita, che ha promosso queste iniziative. Nel pomeriggio, alle ore 18, le cerimonie si sposteranno nel capoluogo dove, nella Sala Consiliare del Comune di Chivasso, si esibirà l’Orchestra da Camera Barocca “Gli Invaghiti”, diretta dal maestro Fabio Furnari.

Nella giornata di martedì 10 marzo, fra' Raffaele Tayem incontrerà rispettivamente gli amministratori e i dipendenti del Comune di Chivasso, gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria “Europa Unita”. Infine, nel pomeriggio, alle ore 17, il religioso del Patriarcato Latino di Gerusalemme terrà un incontro pubblico nella Sala Consiliare di Palazzo Santa Chiara.

"Accogliere fra' Raffaele Tayem a Chivasso, in occasione dell’anniversario del gemellaggio con Betlemme - ha commentato il sindaco, Claudio Castello -, è un onore profondo per la nostra comunità. La sua presenza ci ricorda che questo legame è un ponte vivo tra popoli, culture e fedi che continuano a riconoscersi nella pace e nel dialogo. Dopo il fragile accordo di pace su Gaza, confidavamo in un periodo di speranza e di svolta, che l’amministrazione comunale di Chivasso ha provveduto a sostenere economicamente ma i fatti di questi giorni ci fanno ripiombare nel pessimismo e nell’apprensione. Il nostro gemellaggio rimane comunque un impegno concreto, un legame che ci unisce da dieci anni come istituzioni e da sessanta anni come comunità ecclesiastiche".