Attualità | 08 dicembre 2025, 12:19

“Voci per l’Imam Mohamed Shahin”: parte il podcast dell’ANPI Nicola Grosa

Un'iniziativa dal basso per chiedere la liberazione della guida spirituale della moschea di via Saluzzo

Da oggi sull’account Spotify dell’ANPI Nicola Grosa prende il via “Voci per l’Imam Mohamed Shahin”, una serie podcast nata dal basso, come la mobilitazione in corso per chiedere la liberazione dell’Imam della Moschea di via Saluzzo, trattenuto nel CPR di Caltanissetta in attesa di espulsione.

L’iniziativa raccoglie le testimonianze di cittadini e cittadine, esponenti di associazioni, chiese, realtà civiche e sociali che hanno conosciuto e lavorato con Shahin nel corso degli anni, raccontando il suo impegno come uomo di dialogo, di pace e come punto di riferimento della comunità.

L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione sul caso fino al 14 gennaio, data in cui il TAR del Piemonte si esprimerà sul ricorso contro la revoca del suo permesso di soggiorno. La speranza è che, fino ad allora, possano uscire nuove puntate.

Nella prima puntata intervengono: Giovanna Solimando (Casa del Quartiere San Salvario), Max Borella (Arci Sud), Paola Parmentola (ANPI Nicola Grosa), Suad Omar (Donne Africa Subsahariana), Sergio Velluto (Chiesa Valdese), Alessandra Racca (Collettivo Passi Liberi), Riccardo D’Agostino (ASAI), Francesco Sciotto (Pastore Valdese), Valentino Castellani (Comitato Interfedi), Mario Cornelio Levi (già presidente Circoscrizione 8) e Suor Giuliana Galli (Associazione Mamre).

La serie è ascoltabile su Spotify a questo link: https://open.spotify.com/episode/4id8iTNrLvElDJlUPxAbXq-

Un progetto collettivo che dà voce a una parte della città che continua a chiedere giustizia, ascolto e umanità.

Redazione

