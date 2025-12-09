Rimossa discarica a Basse di Stura, ma la Circoscrizione rilancia per le foto trappole

Una maxi operazione di bonifica è stata portata a termine nelle scorse ore in strada Basse di Stura, dove una discarica abusiva è stata completamente rimossa dopo la richiesta inviata dai residenti.

“Questo intervento conferma la collaborazione positiva costruita sin dall’inizio del mandato con l’assessorato alla Transizione Ecologica, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità”, dichiarano Giulia Zaccaro, coordinatrice alle politiche ambientali della Circoscrizione, insieme al presidente del centro civico, Valerio Lomanto.

Alla luce dei risultati ottenuti, la Circoscrizione 6 torna però a proporre l’installazione di videocamere e fototrappole nei punti più sensibili al fenomeno degli abbandoni abusivi, dai siti più isolati alle ecoisole maggiormente esposte. Tra le aree citate figurano via Malone, via Cigna, piazza Crispi e l’incrocio tra via Volpiano e via Lenì, oltre ad altre zone note per episodi ricorrenti di sversamenti illeciti.

“Riteniamo che questi dispositivi possano rappresentare un passo avanti nel contrasto al degrado e nella tutela del decoro, oltre a costituire un deterrente concreto” spiegano Zaccaro e Lomanto, ribadendo l’impegno della Circoscrizione nel collaborare con cittadini, uffici e assessorati per mantenere il territorio “più pulito, sicuro e rispettato”.