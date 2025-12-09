In piazza Carlo Alberto il teatrino di Natale porta in scena le fiabe di Altan e Rodari

A completare il mosaico di iniziative della Città di Torino per le festività natalizie, torna anche quest’anno il Teatrino di Natale, arricchito da un nuovo spettacolo ispirato al Diario dei Mesi della Pimpa di Altan, per celebrare i cinquant’anni della famosa cagnolina a pois. L’appuntamento è tutti i giorni, fino a martedì 6 gennaio, dalle ore 14.30 alle 20 in piazza Carlo Alberto.

“Le animazioni del Teatrino di Natale terranno compagnia nelle feste ai più piccoli ma regaleranno sicuramente un momento di spensieratezza anche agli adulti. Il Natale – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo - è un momento di festa e di gioia, durante il quale rivolgiamo anche uno sguardo a cosa accade nel resto del mondo: sono tanti, purtroppo, le bambine ed i bambini che non hanno la fortuna di viverlo in serenità e un pensiero va a loro, con l’augurio che questo Natale possa portare loro la pace”.

“L’ormai tradizionale appuntamento con il teatrino di Natale è uno dei più attesi dalle nostre scuole – dichiara l’assessora alle Politiche educative Carlotta Salerno -. Abbiamo iniziato qualche anno fa in maniera sperimentale a coinvolgere le scuole nei grandi eventi cittadini, creando un'esperienza grazie a cui bambine, bambini, insegnanti e famiglie diventano protagonisti in tutto e per tutto. Vogliamo proseguire in questo solco, perché il rapporto tra le istituzioni e la comunità scolastica diventi sempre più forte”.

Lo spettacolo, della durata di circa 30 minuti, vede animarsi i disegni e le composizioni realizzate dai bambini delle scuole dell’infanzia di Torino che, grazie alla colonna sonora e alle voci degli attori, diventano protagonisti di un racconto capace di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Ad aprire lo spettacolo, suddiviso in tre momenti, sono le storie della Pimpa di Altan. Da sempre compagna di giochi dei bimbi, la Pimpa, attraverso la sua voce ufficiale e accompagnata da Armando, guiderà il pubblico alla scoperta delle sue avventure, viste e reinterpretate attraverso la fantasia dei più piccoli.

Seguono le fiabe natalizie di Gianni Rodari, reinterpretate attraverso immagini, suoni e una colonna sonora originale. Il risultato è un racconto ricco di fantasia e di messaggi di pace e speranza, capace di incantare grandi e piccoli e che già lo scorso anno aveva entusiasmato tutti.

È dedicato alla felicità raccontata da Roberto Piumini il terzo momento di spettacolo che, attraverso la visione immaginativa dei bambini, aiuta ad acquisire consapevolezza di sé e delle situazioni, imparando a gestire le difficoltà, a far ricorso alle risorse personali e a costruire relazioni interpersonali soddisfacenti.

Il Teatrino di Natale, promosso dall’assessorato alle Politiche educative della Città di Torino, è ideato e realizzato da Punto Rec Studios, con il supporto di Iren in qualità di main sponsor. Una trentina le scuole dell’infanzia coinvolte, che hanno prodotto oltre cinquecento composizioni.