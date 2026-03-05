"Intrepide", storie e volti di donne a Palazzo Civico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Presidenza del Consiglio Comunale di Torino, in collaborazione con la Consulta Femminile Comunale, presenta la mostra fotografica "Intrepide - storie di donne, viaggi, sogni e avventure" dell'artista Marjan Moghaddam.

L'esposizione, allestita presso il loggiato di Sala Colonne, è stata inaugurata oggi, mercoledì 4 marzo e resterà aperta al pubblico sino a venerdì 13 marzo.

"Intrepide" è un racconto fotografico intenso e coinvolgente, che attraversa le esistenze di ventiquattro donne provenienti da cinque continenti. Non si tratta di una semplice sequenza di immagini, ma di un viaggio emotivo e narrativo. La fotografa Marjan Moghaddam ha intervistato e ritratto queste donne, ricostruendo i loro percorsi esistenziali fatti di sogni, partenze e rinascite. Ogni scatto è accompagnato da testimonianze personali, offrendo una riflessione profonda sul tema della migrazione femminile e sulla determinazione necessaria per lasciarsi alle spalle il passato e costruire una nuova vita.

La mostra è dedicata alla memoria di Claudia Apostolo, giornalista e componente della Consulta Femminile Comunale, scomparsa prematuramente lo scorso anno. Il suo impegno civile e la sua sensibilità verso le tematiche femminili rivivono in questo percorso che celebra la resilienza e l’accoglienza.

Alla presentazione odierna sono intervenute Maria Grazia Grippo, Presidente del Consiglio Comunale di Torino; Paola Stringa, Presidente della Consulta Femminile Comunale; Serena Fumero, curatrice della mostra; Milena Boccadoro, giornalista, in dialogo con Semir Garshasbi, Associazione Donna Vita Libertà Torino.

“Le fotografie di Marjan Moghaddam - commenta la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo - ci mostrano volti di donne intrepide, come le definisce il titolo della mostra, che sono orgogliosa di aver ospitato qui a Palazzo Civico, la casa dei cittadini e delle cittadine. Donne intrepide, mi piace pensare, non nel senso di non conoscere la paura, ma del trovare la forza e il coraggio per non farsene schiacciare.

Vediamo esposti qui volti e storie di donne provenienti dai quattro angoli del globo, che hanno caparbiamente perseguito le loro speranze e aspirazioni, a partire dalla propria indipendenza, senza cedere alle avversità. Claudia Apostolo, che oggi ricordiamo con questa iniziativa - conclude la presidente Grippo - questi valori li aveva sempre sostenuti e fatti propri, nella sua professione giornalistica come nell’attività con la Consulta Femminile”.

"In occasione della giornata internazionale della donna – commenta Paola Stringa, presidente della Consulta Femminile Comunale - siamo orgogliose di presentare questa mostra fotografica che ritrae 24 donne provenienti dai 5 continenti e che hanno messo radici a Torino, segno di una sorellanza che non conosce confini. La mostra è dedicata alla memoria della cara Claudia Apo-stolo, consultrice di CFC prematuramente scomparsa lo scorso anno, fu lei a consigliarci questa mostra, glielo dobbiamo".

(C.R.- Ufficio stampa del Consiglio comunale)

La mostra “Intrepide” è esposta nel loggiato antistante la Sala Colonne di Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città 1, Torino.

Resterà aperta al pubblico dal 4 al 13 marzo 2026, con ingresso libero.

Orari di visita: Lunedì – Venerdì ore 9:00 – 17:00, Sabato ore 9:00 – 12:00