Cinema, magia e goliardia: torna la Notte degli Oscaramella

Mentre a Los Angeles le star solcano il red carpet più famoso del mondo, a Torino la magia del cinema sposa l'ironia. La Notte degli Oscaramella non è solo un evento, ma il coronamento di un’intuizione visionaria nata nel 2010 dal collettivo ColoriQuadri, già mente dietro il celebre Muuh Film Festival.

Un Premio tra Prestigio e Ironia

L’Oscaramella è il riconoscimento che il Festival assegna a figure di spicco della settima arte, spesso di calibro internazionale. Se il nome suona goliardico, l’albo d’oro parla chiaro. Nel recente passato hanno ritirato il premio nomi come:

Neri Marcorè

Giovanni Storti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo)

Carla Signoris

Franz Pagot (un nome che vale la pena scoprire: direttore della fotografia di fama mondiale e genio creativo).

Il Programma: corti, incanti e sorprese

La serata si preannuncia come un viaggio unico nel suo genere. Grazie alla preziosa collaborazione del Circolo Amici della Magia, il Teatro Juvarra si trasformerà in un set sospeso tra realtà e illusione.

Il format prevede una commistione perfetta tra cinema e magia: la proiezione dei cortometraggi premiati si alternerà agli spettacoli del Mago Marco Aimone, capace di incantare il pubblico con performance mozzafiato. E come ogni "Notte degli Oscar" che si rispetti, non mancheranno piccole, imprevedibili sorprese per rendere l'esperienza memorabile.

Come partecipare

L'appuntamento è fissato in contemporanea con la kermesse di Los Angeles, ma l’atmosfera sarà decisamente più frizzante (e magica).

Biglietti: Disponibili in prevendita su MailTicket

Disponibili in prevendita su Info: Tutti i dettagli sono consultabili sulla home page del Teatro Juvarra o alla pagina dedicata all'evento

Perché andarci? Per scoprire che il grande cinema non ha bisogno di essere sempre serio, e che un pizzico di magia può rendere speciale anche la notte più stellata di Torino.