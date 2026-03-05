Sbarazzo "Vetrine sotto il Cielo” 2026: Chivasso si trasforma in un salotto dello shopping a cielo aperto

Chivasso si prepara a sbarazzarsi del grigiore invernale con l'evento più atteso da chi cerca la convenienza e dagli amanti del bello. Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, torna "Sbarazzo - Vetrine sotto il Cielo", l’appuntamento che trasforma il centro storico in un vivace distretto commerciale outdoor dove la qualità incontra la convenienza.

L'iniziativa, ormai un punto fermo nel calendario cittadino, è organizzata da Ascom ConfCom Chivasso, con il Patrocinio della Città di Chivasso e la preziosa collaborazione del Distretto Urbano del Commercio.

I numeri dell’evento

L'edizione di quest'anno vede la partecipazione di ben 45 attività commerciali, pronte a esporre il meglio delle proprie collezioni direttamente in strada. Il percorso dello shopping si snoderà attraverso le principali strade della vita cittadina:

Via Roma

Via Torino

Via Teodoro II

Piazza della Repubblica

Passeggiando tra i dehors e le eleganti vetrine, i visitatori potranno approfittare degli ultimi imperdibili affari di fine stagione e, allo stesso tempo, lasciarsi ispirare dalle prime novità della collezione primavera-estate.

Non solo shopping: una festa per i sensi

Lo "Sbarazzo" non è solo una questione di sconti, ma una vera e propria esperienza urbana. L'intero centro storico sarà avvolto da un tappeto sonoro grazie alla filodiffusione musicale, creando l'atmosfera perfetta per una passeggiata in famiglia o un aperitivo tra un acquisto e l'altro.

Che siate alla ricerca del capo firmato a prezzi di realizzo o semplicemente vogliate godervi l'energia di una città in festa, Chivasso vi aspetta a braccia aperte. È l'occasione ideale per riscoprire il piacere del commercio di vicinanza nella suggestiva cornice della Porta del Canavese.

