“Sfumature di Rosa”, arte e medicina insieme per la prevenzione

Arte, musica e prevenzione oncologica si incontrano a Torino in un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione e alla solidarietà. Sabato 7 marzo alle ore 17 lo spazio FlashArt ospiterà “Sfumature di Rosa”, un evento che unisce esposizione artistica e momenti di approfondimento sul tema della prevenzione.

La mostra vedrà protagoniste 31 artiste, riunite in un progetto che mette al centro la creatività femminile e l’impegno sociale. L’iniziativa vuole infatti accendere i riflettori sull’importanza della diagnosi precoce e della cultura della prevenzione in ambito oncologico, attraverso un dialogo tra arte, informazione e comunità.

Durante il pomeriggio sono previsti alcuni interventi di specialisti del settore sanitario. Il dottor Carlo Alberto Raucci, direttore di Oncologia dell’Ospedale Cottolengo, parlerà de “L’importanza della prevenzione in oncologia”. A seguire interverrà il dottor Riccardo Bussone, presidente dell’associazione CasaBreast e direttore di Chirurgia Senologica del Cottolengo, che illustrerà le attività e gli obiettivi dell’associazione impegnata nel supporto alle pazienti e nella promozione della prevenzione.

Tra gli ospiti anche la dottoressa Mariavittoria Oletti, che contribuirà al momento di confronto e approfondimento. La presentazione dell’evento sarà affidata a Michele Giannini insieme al critico d’arte Enzo Nasillo.

Il programma prevede anche uno spazio dedicato alla musica dal vivo con l’esibizione delle violoniste Anna Roatta, Beatrice Casiraghi e Matilda Saccardi, che accompagneranno il pubblico in un percorso artistico e culturale all’insegna della sensibilizzazione.

Nel corso dell’evento verranno inoltre donate 100 mimose alle donne presenti, un gesto simbolico in occasione della Giornata internazionale della donna, per sottolineare il valore della prevenzione e della solidarietà femminile. Parte dei proventi della giornata sarà destinata al progetto “Avanti con Brina”, promosso dall’associazione CasaBreast, che punta all’acquisto di caschetti refrigeranti utilizzati durante la chemioterapia, strumenti utili ad aiutare le pazienti ad affrontare le terapie con maggiore supporto.

L’ingresso all’evento è libero.