Luci d’Artista, al via la seconda tappa del tour panoramico dalla Circoscrizione 5

Prosegue il calendario di attività legate alla XXVIII edizione di “Luci d’Artista”, la grande mostra a cielo aperto che ogni anno illumina Torino con installazioni diffuse in tutta la città. La Città di Torino, in collaborazione con Fondazione Torino Musei e le Circoscrizioni, propone anche quest’anno una serie di tour gratuiti a bordo dell’autobus panoramico City Sightseeing, pensati per offrire ai cittadini un percorso guidato attraverso le opere luminose.

La seconda tappa: appuntamento il 15 dicembre

La prossima data in programma in Circoscrizione 5 è fissata per lunedì 15 dicembre 2025. La partenza del tour è prevista alle 17.30, con ritrovo alle 17 per le registrazioni in corso Cincinnato, all’angolo con corso Toscana, nell’area del mercato rionale. L’itinerario avrà una durata di circa un’ora, esclusi i tempi di trasferimento.

Prenotazioni obbligatorie e priorità ai residenti della 5

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria tramite modulo online. Il tour è rivolto in via prioritaria ai residenti della Circoscrizione 5, mentre eventuali posti ancora disponibili verranno assegnati ai non residenti. Le iscrizioni sono inoltre riservate a chi non ha preso parte al giro del 27 novembre scorso. Ogni partecipante può prenotare fino a quattro posti compilando il form dedicato sul sito del centro civico. È importante ricordare che la compilazione del modulo non garantisce automaticamente l’accesso al tour: i richiedenti verranno successivamente ricontattati per la conferma.

Un tour accessibile ma da affrontare attrezzati contro il freddo

Il percorso si svolgerà su un autobus a due piani, con piano superiore scoperto, dotato di un posto riservato alle persone in sedia a rotelle. La Circoscrizione consiglia ai partecipanti di munirsi di coperte, scaldamani o indumenti pesanti per affrontare comodamente le basse temperature della sera. I minori potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto.

Riprese e foto durante l’evento

Durante il tour potranno essere realizzate fotografie e riprese destinate alla documentazione delle attività legate a Luci d’Artista, una tradizione che continua a richiamare cittadini e visitatori, trasformando le strade della città in un museo luminoso a cielo aperto.