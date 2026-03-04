Al Lingotto torna Horeca Expoforum: tre giorni dedicati a ospitalità e ristorazione

Dal 15 al 17 marzo, nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere di Torino, torna Horeca Expoforum, il salone professionale organizzato da GL events Italia e dedicato alla filiera dell’ospitalità e della ristorazione. La terza edizione conferma la crescita dell’evento e il suo ruolo di piattaforma per chi opera nel comparto: tre giorni che uniscono business, formazione, innovazione.

Il salone riunisce una comunità di oltre 300 brand che comprende forniture professionali, food & beverage, torrefazioni, distributori e rafforza la propria dimensione internazionale grazie alla partecipazione di aziende europee di primo piano. La Regione Piemonte acquisisce un ruolo centrale con lo spazio “PiemonteIS”, che mette in rete eccellenze, consorzi e associazioni di categoria in un racconto condiviso del sapere artigianale e gastronomico. La fiera si arricchisce di Alimentability, iniziativa culturale e scientifica che coinvolge università, ospedali, esperti e media su un tema cruciale: l’informazione agroalimentare etica.

Accanto a questi contenuti, l’innovazione resta uno dei pilastri, con soluzioni digitali, intelligenza artificiale, sistemi di pagamento evoluti e un’area dedicata alle startup curata da Piemonte Innova e Polo ICT.

Infine, Horeca Expoforum rafforza il proprio impegno sociale destinando al Banco Alimentare il ricavato dell’iniziativa contro lo spreco, realizzata in collaborazione con Too Good To Go.

"Horeca Expoforum è il luogo dove il settore si incontra e si riconosce. Qui professionisti, buyer, distributori e aziende trovano un appuntamento imprescindibile, uno spazio in cui confrontarsi sulle trasformazioni dell’Horeca e costruire nuove opportunità di crescita" dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia.

Ritorni, continuità e nuove presenze

Nei settori delle forniture professionali, dagli elettrodomestici agli arredi, dalle stoviglie al tovagliato, molte realtà hanno scelto di tornare, confermando Torino come snodo commerciale e relazionale strategico. Costante anche la presenza dei distributori alimentari e delle imprese produttrici di farine, elementi chiave per bakery e pizzeria.

Spazio al mondo del caffè, che in questa edizione si amplia grazie alla collaborazione con SCA Italy – Specialty Coffee Association: in un’area dedicata troveranno posto competizioni, dimostrazioni e roasters di alta gamma. A rappresentare l’eccellenza piemontese torna anche Costadoro, storica torrefazione e punto di riferimento nel panorama italiano del caffè di qualità. Sul fronte internazionale si confermano partecipazioni di livello come: dal Belgio Volcke Aerosol, multinazionale specializzata in spray alimentari, dalla Francia Bragard, uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell’abbigliamento professionale, dall’Austria Hobex, uno dei provider più autorevoli in Europa nei sistemi di pagamento cashless.

Tecnologie e startup

L’innovazione è uno dei pilastri dell’edizione 2026. Un tema centrale per la fiera e per la filiera: secondo il Rapporto FIPE 2025, oltre il 90% dei ristoranti utilizza strumenti digitali e il 40% delle imprese ha investito in tecnologie per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. A Horeca Expoforum, l’innovazione si traduce in soluzioni pronte all’uso, pensate per migliorare la gestione quotidiana di ristoranti, hotel e di tutte le realtà che operano nell’accoglienza. L’area curata da Piemonte Innova insieme al Polo ICT, cluster tecnologico della Regione Piemonte, ospita 8 startup tra le più interessanti del panorama digitale: Aimage, Codeploy, ComunicaLavoro, Hiluxia, M2 Sistemi, myLABEL, Neosvoc e Sip Sight. Dall’intelligenza artificiale ai sistemi di pagamento evoluti, dalle piattaforme gestionali agli strumenti di ascolto del cliente, fino alle tecnologie immersive, la proposta copre l’intero spettro delle esigenze operative dell’HoReCa contemporaneo.

Lo spazio “PiemonteIS”

Un'importante novità e un valore aggiunto per il comparto dell’ospitalità è la partecipazione della Regione Piemonte con lo spazio “PiemonteIS”, una sala da 48 posti con due cucine a vista che ospiteranno show cooking, degustazioni, concorsi e incontri con personalità della cucina a comporre, durante la tre giorni di Salone, un racconto corale dedicato alle eccellenze produttive agroalimentari, artigianali e gastronomiche del territorio. L’area nasce grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, ASCOM EPAT, Confesercenti, CNA e vedrà alternarsi in un ricco programma giornaliero la Federazione Italiana Cuochi, l'Associazione Artigiana Panificatori della Provincia di Torino, la scuola IFSE, i Consorzi di tutela COALVI, Roccaverano DOP, Birra Origine Piemonte, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

"La presenza della Regione Piemonte a Horeca Expoforum 2026 è una scelta strategica. Con “PiemonteIS” offriamo una casa comune alle realtà che rendono competitivo il volano che in Piemonte connette due eccellenze come il sistema agroalimentare e quello dell’ospitalità. Consolidiamo il dialogo con il mondo Horeca, settore chiave per la valorizzazione delle produzioni piemontesi. Mettere in rete queste eccellenze significa sostenere le imprese, favorire nuove sinergie e rafforzare lo sviluppo economico e turistico del territorio. La Regione investe in qualità, cultura gastronomica e collaborazione tra istituzioni e filiera, convinta che fare sistema sia la leva per una crescita solida e competitiva", dichiara l'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Oimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

Alimentability: scienza, cultura e comunicazione del cibo

Altro grande tassello dell’edizione 2026 è Alimentability, festival promosso da ASA - Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, che introduce nel salone una dimensione culturale e scientifica dedicata all’informazione agroalimentare etica. Tra momenti divulgativi, sessioni scientifiche e attività applicative, il programma vedrà la partecipazione di Università di Torino, Humanitas Gradenigo, esperti di microbiologia, di neuroscienze sensoriali e di qualità alimentare, insieme a testimonianze dal mondo produttivo, tecnico e gastronomico. Media, analisti di settore e giornalisti specializzati completano l’ecosistema che fa di Alimentability un hub di confronto interdisciplinare, capace di rafforzare la qualità del dibattito pubblico sul cibo e di offrire alla filiera Horeca strumenti aggiornati.

Un programma ricco di contenuti e appuntamenti professionali

Complessivamente, il calendario eventi di Horeca Expoforum conferma la crescita del Salone anche sul fronte formativo e culturale, con un palinsesto che unisce competenze tecniche, divulgazione scientifica e momenti esperienziali. Dal 15 al 17 marzo, professionisti e operatori potranno partecipare a masterclass, showcooking, competizioni e approfondimenti dedicati al mondo del cibo, del caffè, della panificazione e della pasticceria, insieme a sessioni curate da università, associazioni e realtà di riferimento del settore. Un programma pensato per offrire aggiornamento, confronto e ispirazione alle diverse anime della filiera Horeca: Calendario Eventi - HORECA EXPO

Contro lo spreco alimentare

Al centro dell’impegno sociale di Horeca Expoforum c’è il Banco Alimentare, destinatario dell’intero ricavato dell’iniziativa dedicata alla lotta allo spreco. In questa edizione, la fiera introduce per la prima volta la collaborazione con Too Good To Go, azienda BCorp a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare. Presente in 21 Paesi, la sua app rappresenta il più grande marketplace al mondo dedicato alle eccedenze alimentari. In Italia è attiva dal 2019 e ad oggi ha contribuito a salvare oltre 32 milioni di pasti grazie a una rete composta da più di 12 milioni di utenti e oltre 26.000 negozi partner.

Gli espositori di Horeca Expoforum potranno affidare al team di Too Good To Go i prodotti alimentari avanzati, che verranno messi a disposizione del pubblico del Salone attraverso le note “Surprise Bag”.

Horeca Expoforum: Partner 2026

Horeca Expoforum 2026: info pratiche

date e luogo: 15-17 marzo 2026, ore 9:30 – 18:30 – Padiglione 3, Lingotto Fiere, via Nizza 294, Torino.