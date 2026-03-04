Auto Moto Turin Show 2026: "Il weekend che fa più rumore" torna al Lingotto Fiere di Torino

Torino si prepara ad accogliere la terza edizione di AMTS - Auto Moto Turin Show, organizzato da GL events Italia al Lingotto Fiere e gemellato con l’omonimo show ungherese. Un format rinnovato che unisce l'esposizione di alto livello all’energia degli show dal vivo, dai Maestri del Freestyle al drifting, passando per le supercar e le auto classiche. L'appuntamento con il “weekend che farà più rumore" è per il 27, 28 e 29 marzo 2026, dalle 10 alle 19:30.

Con oltre 90.000 metri quadrati di superficie, Amts si conferma un grande festival del motorismo, immersivo e corale, dove la passione prende forma attraverso spettacolo, competenze, creatività e partecipazione diretta.

“Abbiamo progettato la terza edizione di Amts mettendo al centro il pubblico: vogliamo che i visitatori possano provare, incontrare, conoscere. Per questo abbiamo ampliato le attività dinamiche e le interazioni con piloti e creator - dichiara Gabor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia -. Questo evento ha poi un valore che va oltre l’intrattenimento: genera indotto, crea opportunità e contribuisce ad alimentare la vitalità di un settore strategico per il territorio".

L’adrenalina scorrerà attraverso drifting, acrobazie, stunt show e prove spettacolari su due e quattro ruote, con la possibilità di vivere l’esperienza dei Taxi Drift accanto ai piloti del Campionato Italiano Drifting, nella spettacolare cornice della Motul Arena, a sottolineare il legame del brand con il territorio torinese. Il mondo del freestyle porterà trick, backflip e coreografie mozzafiato grazie ai protagonisti del trial, della BMX e del motocross acrobatico con la presenza del local Promoter di Masters of Dirt Italia.

Oltre allo spettacolo, una ricca proposta espositiva attraversa tuning contemporaneo e progetti unici con la tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino. Accanto ai capolavori di creatività e design che concorreranno al titolo 2026, torna anche Be bETTer, la sfida tra professionisti del settore valutata da esperti provenienti dalle principali fiere europee. Presenti, inoltre, aziende leader che porteranno al pubblico innovazione, stile e tecnologie all’avanguardia.

Supercar, hypercar, auto sportive, restomod iconici e una selezione internazionale di modelli americani, europei e giapponesi offriranno un viaggio completo nella cultura motoristica, arricchito da un inedito “Blind Test” che inviterà il pubblico a scoprire un’auto misteriosa svelata solo durante il weekend.

Non mancheranno le realtà tecnologiche e formative del territorio, come la Squadra Corse del Politecnico di Torino e l’ecosistema di Vehicle Valley Piemonte, insieme a club storici, ricambisti, officine specializzate e mezzi delle Forze Armate. Per le famiglie e i bambini, un programma dedicato con show di BMX e monopattino freestyle, attività educative, mini-moto elettriche con la collaborazione di FMI (Federazione Motociclistica Italiana) per avvicinare i più giovani alle due ruote con l’accompagnamento di istruttori qualificati.

Amts 2026 offrirà inoltre un’esperienza inedita grazie alla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, che consentirà l’accesso esclusivo alla Pista 500, l’iconica ex pista di collaudo FIAT trasformata nel più grande giardino pensile d’Italia e in un suggestivo spazio d’arte contemporanea sospeso tra architettura industriale, arte e città.

Auto Moto Turin Show 2026: anteprima

In attesa del calendario dettagliato che sarà svelato nelle prossime settimane, di seguito un primo assaggio del programma di quest'anno che offrirà spettacolo continuo tra show indoor e outdoor, aree tematiche e momenti di incontro con piloti e creator.

Motul Arena

L’area spettacolare che porta il nome del brand Motul, ospiterà i momenti più adrenalinici e coinvolgenti dell’evento. Qui andrà in scena lo spettacolo del Drifting, con stunt, acrobazie su due e quattro ruote e il "BurnOut StuntShow". Per chi non si accontenta di guardare torna la possibilità di salire a bordo dei Taxi Drift (con ticket dedicato) per vivere l'emozione della derapata controllata al fianco di piloti professionisti.

Tra i tanti driver che hanno già confermato la loro presenza, direttamente dal Campionato Italiano Drifting (D-Race) nomi del calibro di Mirella Vernacchia (Mirella Drift), Riccardo Tonali (RT7) e Cristina Pattono (Nonna Drift). L’attività è esclusivamente riservata ai maggiorenni e ha una durata media di circa tre minuti. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento, con i turni prenotabili sul sito ufficiale nella sezione dedicata in homepage.

Spazio anche ai giovanissimi con uno spettacolare show dal nome “Guida di precisione con parcheggi mozzafiato, evoluzioni in controsterzo”: a guidare, infatti, ci saranno Alyssa, Mattiolino, Mirchetto e Davide, tutti piloti di età compresa tra i 13 e i 16 anni.

Il Tempio del Tuning - OVAL

Con la presenza di marchi di eccellenza, una giuria internazionale e centinaia di vetture selezionate, l’Oval si conferma il punto di riferimento assoluto per gli appassionati di tuning, design e personalizzazione, in un’edizione che promette emozioni, innovazione e spettacolo senza precedenti.

Il padiglione ospiterà la tredicesima edizione di Ett – Expo Tuning Torino, il più importante evento indoor dedicato al tuning in Italia. Protagoniste assolute saranno le circa 300 vetture selezionate dagli esperti di ETT, autentici capolavori di creatività, tecnica e stile. Chi conquisterà il titolo dell’edizione 2026? Lo scorso anno a distinguersi furono i tuner veneti di Dickers Automotive Restomod, premiati per una straordinaria reinterpretazione di una FIAT 500 d’epoca, trasformata in un pezzo unico e irripetibile.

Con ETT torna anche la quinta edizione di Be bETTer: un format dedicato ai professionisti del settore automotive che si sfidano mostrando la loro inventiva nel modificare auto di altissimo livello. A valutare le creazioni sarà una giuria internazionale composta da quattro esperti in rappresentanza di altrettante fiere europee di riferimento, Essen Motor Show, AMTS Budapest, Tuning World Bodensee insieme a Ett.

L’edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di numerose eccellenze del settore. Tra loro due realtà di primo piano nel panorama delle ruote in lega: Fondmetal e GMP. La prima torna portando un DNA profondamente legato alla Formula 1 dei primi anni ’90. L’azienda si distingue per l’approccio votato all’alta tecnologia e alle prestazioni, con ruote progettate per ridurre le masse non sospese e ottimizzare l’aerodinamica, offrendo al tempo stesso un look aggressivo ispirato al mondo racing. GMP invece si contraddistingue per il design ricercato e per la specializzazione in ruote “dedicate”. I suoi prodotti sono pensati per armonizzarsi perfettamente con le linee dei marchi premium, garantendo un tuning elegante, coerente e sartoriale.

Passione e Freestyle - Padiglione 2

Qui si esprime l'anima più eterogenea dell'evento. Ecco le principali attività tra cui le esibizioni organizzate dal local Promoter di Masters of Dirt Italia. Il cuore del padiglione è Il Circus Trial Tour, capace di trasformare il trial freestyle in un evento internazionale itinerante dove l'adrenalina delle acrobazie incontra la magia di un grande show coreografico. Allestito su truck attrezzati con rampe e moduli mobili, lo spettacolo vede protagonisti rider d’eccezione come Samuele Zuccali, capace di fondere una tecnica di guida impeccabile con un intrattenimento trascinante. Da acrobata motociclista che annovera un curriculum di coppe in Italia e in Europa, Zuccali ha deciso di lasciare le gare per esibirsi in pubblico e ha raggiunto la fama grazie alla partecipazione a “Tú Sí Que Vales”.

Nell’Area Lusso & Hypercar verranno esposte auto sportive, luxury cars e progetti Restomod tra cui, da non perdere, la Kimera EVO38 “Aura” e la Grassi Scuderia Milanese 044. Totalmente inedito anche il “Blind Test” che coinvolgerà tutti gli appassionati, alla scoperta di un’auto “mascherata”. Coprendo i loghi, la sfida sarà quella di indovinare di che vettura si tratta. La sfida è aperta!

Nel padiglione 2 trovano spazio auto provenienti da tutto il mondo. Tra le auto giapponesi le mitiche JDM del calibro di Nissan 350Z, Honda Civic Type R e la one-off Italdesign Nissan GT-R 50. Dall’altro lato dell’Oceano Pacifico i miti a stelle e strisce. Presenti diversi esemplari di Chevrolet Corvette, dalla C1 alla C7 (l’ultima con motore anteriore) e la DeLorean DMC-12.

Non meno importante la presenza di aziende artigiane legate all’automotive. Una su tutte è Motortecnica, attiva nel settore delle riparazioni e delle officine autorizzate con un partner di alto livello come Bosch.

Infine, spazio alle auto da corsa (Rally, Drive For Victory) alle Forze Armate (Esercito, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza con mezzi storici e moderni) e alle officine specializzate nel settore ricambi e preparazioni.

Presente anche Vehicle Valley, ecosistema che dà voce alla mobilità promossa da varie realtà della Regione Piemonte (Camera di commercio di Torino, Unione Industriali, API e CNA) con la collaborazione di partner del calibro di Italdesign e Pininfarina, storicamente legate al territorio piemontese. “Ad AMTS rappresentiamo l'eccellenza della filiera piemontese: un laboratorio compatto di competenze umane e tecnologiche che trasforma la nostra eredità storica nel futuro della mobilità” ha precisato Monica Mailander, Presidente di Vehicle Valley Piemonte.

Masters of Dirt – BMX Show, Market/Aftermarket - Padiglione 3

Il Padiglione 3 è il punto di incontro per le famiglie e i collezionisti. Qui si svolgeranno le esibizioni organizzate dal local Promoter di Masters of Dirt Italia - BMX Show con protagonisti assoluti due professionisti del calibro di Alessandro Barbero, da pochi mesi voce autorevole della specialità sui canali Warner Bros. Discovery ed Elia Benetton; quest’ultimo è uno dei maggiori riferimenti della BMX Freestyle italiana nonché campione italiano della specialità; entrambi si esibiranno sulle loro biciclette preparate in un contesto spettacolare.

I visitatori di AMTS 2026 potranno anche vedere, dal vivo, le esibizioni di Stefano Viotti. Campione Italiano nel 2020, è un pilastro del monopattino freestyle azzurro, sia come atleta (Nazionale e Masters of Dirt Italia) sia come pioniere. Nel 2022 ha infatti fondato Scootalia ASD, la prima scuola italiana nata per formare i rider del futuro. Oggi guida il movimento a 360°, ricoprendo il duplice ruolo di Responsabile Nazionale per la Federazione Skate Italia e Coach della Nazionale nelle massime competizioni internazionali.

Complementare allo show, un punto cardine di tutte le precedenti edizioni di AMTS: si conferma l’Area After Market & Club Storici, la risposta a chi cerca ricambi, accessori aftermarket o vuole incontrare i Club storici, come NSU, e l’area Club con la nutrita presenza degli Hardcore Drivers e dell’Abarth Club Torino.

Si conferma dall’edizione 2025 lo spazio dedicato alla Fondazione Marazzato. Un grande stand ospiterà l’ormai celebre stazione di servizio Agip, il FIAT 682 N2 Supercortemaggiore e il Moto Guzzi Ercole in livrea Agipgas con visori per la realtà virtuale. Accanto a loro, farà la sua seconda apparizione il raro Lancia Beta 190, carro attrezzi presentato dopo il restauro nel 2024, accompagnato da una Lancia Augusta del 1936 e un Lancia Jolly del 1960, primo atto delle celebrazioni per i 120 anni del Marchio Lancia che diventeranno il tema dominante degli appuntamenti successivi.