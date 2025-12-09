Nichelino, completato in anticipo il progetto di videosorveglianza di piazza Di Vittorio

Una Nichelino più sicura già per l'inizio delle feste di fine anno. Il progetto di videosorveglianza della città, presentato nelle scorse settimane alla cittadinanza dall'assessore Francesco Di Lorenzo con una serie di appuntamenti nei quartieri, ha visto realizzato in anticipo sul cronoprogramma la realizzazione del nuovo impianto in piazza Di Vittorio.

Lavori conclusi in piazza Di Vittorio

Sono state installate le nuove telecamere sulla nuova infrastruttura in fibra che si aggiungono a quelle già esistenti sulla vecchia infrastruttura, per rendere il cuore pulsante di Nichelino, che ha visto nel giorno dell'Immacolata accendere il Natale con l'inaugurazione della nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, più sicuro e videosorvegliato.

"Un grande ringraziamento agli uffici che hanno gestito tutta la parte burocratica e al dirigente Raffaele Fabbri che ha coordinato le attività delle imprese", ha detto l'assessore Di Lorenzo, che ha poi ricordato il contributo della Polizia Municipale e della Tenenza dei Carabinieri per il supporto fornito. "Perché la sicurezza è un bene di tutti", ha sottolineato Di Lorenzo.

Le altre piazze interessate

In piazza Di Vittorio sono state aggiunte 4 telecamere, oltre alle 3 già esistenti, 2 su piazza Camandona, 4 sul parcheggio Sion Segre e altrettante su quello lungo via Polveriera. Dopo aver concluso con anticipo (rispetto alla data del Capodanno inizialmente fissata) gli interventi nella piazza centrale di Nichelino, l'obiettivo adesso è di fare lo stesso le altre principali piazze della città, rispetto al cronoprogramma che parlava dei primi mesi del 2026.

Il 'secondo tempo' degli interventi

La seconda parte del progetto videosorveglianza prevede invece il monitoraggio degli accessi alla città: In collaborazione con Prefettura e Polizia municipale, si lavora ad un progetto da 353 mila euro per installare telecamere intelligenti di lettura targhe per aumentare la sicurezza, una operazione che consentirà l'acquisto e l'attivazione di nuove attrezzature e telecamere più moderne. L'obiettivo è quello di collocare nuovi dispositivi ai confini con Moncalieri e Vinovo, nella zona industriale e in largo Giusti: in questo modo si arriverà a superare quota 200 telecamere, sul territorio di Nichelino.

In futuro l’obiettivo è integrare anche le telecamere di altre aree come Mondojuve, il centro commerciale I Viali e l’Eurospin, grazie a un partenariato pubblico-privato. Per una città più sicura e videosorvegliata.