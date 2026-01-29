Dopo la panchina dell’attesa arriva la rotaia della fortuna

Da ‘Era meglio la bici’ a ‘Ritardo non segnalato’, fino a ‘mucche al pascolo’. Un riassunto ironico, ma non troppo, dei vari intoppi e dei piani b che toccano quotidianamente i pendolari della Pinerolo-Chivasso.

Dopo la protesta della ‘Panchina dell’attesa’. Il Movimento Cinque Stelle stamattina ha realizzato un secondo flash mob con ‘La rotaia della fortuna’.

Un richiamo al famoso quiz televisivo e una ruota colorata che riassume la vita difficile di chi prende il treno. La protesta portata avanti dall’assessora comunale ai Trasporti pubblici Giulia Proietti, dal coordinatore M5S Umberto Cavaliere e dal consigliere regionale Alberto Unia, è andata in scena per le corse delle 7,17 e delle 7,46 dalla stazione centrale di Pinerolo.

I tre hanno anche sondato i pendolari per capire quali fossero le loro disavventure. Un’iniziativa che arriva dopo la decisione dell’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi di indire una riunione urgente con Trenitalia e Rfi per domani e che segue un’interrogazione in Consiglio regionale di Unia.