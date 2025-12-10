Prosegue il cantiere per il nuovo ecocentro di via Massari: fine lavori primavera 2026

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ecocentro di via Massari, all'angolo con via Reycend (Circoscrizione 5). Al momento sono stati realizzati il 20% degli interventi. A fare il punto l'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, su sollecitazione della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano.

Fine lavori primavera 2026

La conclusione del cantiere è prevista per la primavera 2026. "Ad oggi - ha spiegato l'esponente della giunta - non si riscontrano ritardi: le modalità di accesso saranno analoghe a quelle degli altri ecocentri". Al momento a Torino ne sono presenti otto.

4mila mq di superficie

La struttura occuperà un’area superiore a 4.000 mq e sarà dotata di: contenitori differenziati per tipologia di rifiuto, due tettoie per la raccolta dei RAEE, percorsi separati per utenti e mezzi operativi, marciapiede, attraversamenti pedonali ed un’ampia fascia verde, oltre all'assenza di barriere architettoniche. L'investimento complessivo è di oltre due milioni di euro, di cui la metà finanziata con fondi Pnrr.

Firrao: "Creare punti raccolta per bombolette"

E sempre sul tema dei rifiuti è intervenuto anche il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha chiarito come la "gestione della raccolta differenziata delle bombolette spray esauste è un problema sottovalutato".

Al momento, per smaltire questo tipo di prodotto, i torinesi si devono recare all'ecocentro. La richiesta del consigliere è di creare una maggiore "diffusione di punti di raccolta dedicati, seguendo il modello già collaudato per pile e batterie esauste".