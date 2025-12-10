Smog oltre i limiti, Torino attiva il livello rosso: stop ai diesel fino a Euro 5 da domani

Da domani, giovedì 11 dicembre, e fino a venerdì 12 dicembre 2025 compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 2 (rosso). I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 75 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi.
Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione fino a Euro 5, tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19.
Nella giornata di venerdì 12 dicembre, a causa di uno sciopero del trasporto pubblico locale, tutte le limitazioni ambientali saranno sospese. Si ricorda che eventuali variazioni del semaforo antismog in vigore, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo.
L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili alla pagina www.comune.torino.it/emergenzaambientale.