Cronaca | 10 dicembre 2025, 15:13

Lanzo, incendio in una villetta: 23 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni

In corso le operazioni di messa in sicurezza, soccorso un ferito

L'incendio in una villetta a Lanzo

Paura oggi a Lanzo Torinese a causa di un incendio che ha interessato un’unità residenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino, con 8 squadre tra personale permanente e volontario, per un totale di 23 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono in coordinamento con le autorità locali. Secondo quanto riferito dai soccorritori ci sarebbe un ferito, affidato immediatamente al personale sanitario per le cure del caso.

Il 118 di Azienda Zero è intervenuto oggi pomeriggio in via Fontana del Monte a Lanzo Torinese dove un uomo di 56 anni è rimasto ustionato in seguito all'incendio di una casa. L'équipe sanitaria lo ha soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale. L'uomo ha riportato ustioni di primo grado. Le sue condizioni non sono gravi.

La zona circostante è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni in totale sicurezza. Non si registrano, al momento, ulteriori danni a edifici limitrofi.

