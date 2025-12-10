Comunali 2027, Lo Russo bis? Il sindaco: "Prematuro, pensiamo al rilancio di Torino"

Manca più di un anno e mezzo alle Comunali 2027, ma il clima politico di Torino è già vivace, soprattutto nel centrosinistra tra i civici ed il dialogo tra DemoS-Moderati. E proprio queste due forze politiche hanno confermato l'appoggio alla ricandidatura del sindaco Stefano Lo Russo.

"Impegnati nel nostro programma"

Ma sulla sua ricandidatura alle prossime amministrative, il primo cittadino non si vuole sbilanciare. "È prematuro" ha detto, per poi aggiungere: "Noi siamo impegnati a mettere in attuazione il nostro programma. Manca molto tempo al momento in cui torinesi saranno chiamati ad esprimere in loro giudizio".

"Mi sembra importante chiudere quello che abbiamo iniziato e dare corpo al nostro progetto, che guarda al rilancio di questa nostra Torino" ha concluso Lo Russo.