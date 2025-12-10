Molinette, la famiglia del maestro Ezio Gribaudo dona le sue stampe alla Clinica Urologica dell'ospedale torinese

Giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18,30, in occasione dell’evento natalizio della Clinica Urologica dell'ospedale Molinette di Torino, saranno presentate le stampe del Maestro Ezio Gribaudo, donate dalla famiglia e dall'Archivio Gribaudo al reparto di week surgery diretto dal professor Paolo Gontero, alla presenza del Direttore Generale Livio Tranchida e dei vertici della Direzione Aziendale della Città della Salute e della Scienza di Torino.



Si tratta di 40 riproduzioni di opere eseguite nel corso degli anni, che raffigurano i soggetti più amati dall’artista, dai dinosauri ai viaggi, dalle nature morte agli animali.

“Mio padre sarebbe stato felice di questo nostro gesto, ci ha sempre educato a diffondere la bellezza, che ha scelto come titolo della sua biografia e del docufilm sulla sua vita - commenta la figlia Paola Gribaudo, Presidente dell’Archivio che ha il compito di valorizzare e conservare le opere e la memoria del padre. - A partire dall’antichità l’arte guarda all’anatomia e alla medicina, ogni forma artistica è terapeutica per chiunque, ammirare un'opera d'arte, leggere un libro, ascoltare musica o andare al cinema può essere un farmaco emozionale, un aiuto naturale per la mente e per lo spirito. L’idea quindi di portare l’arte negli ospedali permette di creare momenti di distacco dalla sofferenza e dall’ansia che pervade ognuno di noi quando si trova in questi luoghi di cura.

L’arte e la bellezza fanno bene alla salute e alla comunità, aiutano le persone ad essere più positive ed a porsi con più forza nei confronti della guarigione. La donazione è stato un punto di partenza che ha ispirato il legame tra l’arte come creatura viva e la tecnologia sicuramente all’avanguardia in questo reparto. Questo è il messaggio che intendiamo trasmettere con la nostra donazione e ringraziare il professor Gontero e tutti i suoi collaboratori che con la loro professionalità, dedizione e umanità hanno reso la Clinica Urologica universitaria dell’ospedale Molinette di Torino un’eccellenza a livello europeo.”

Dinosauri, cavalli in corsa, Pinocchio ed altre opere di Gribaudo saranno inoltre fruibili per la prima volta in una dimensione vivente ed animata grazie all’intelligenza artificiale (IA) ed alla visione immersiva cui sta lavorando un gruppo dedicato dell’équipe del professor Gontero. In particolare, l’arte del maestro animata dall’AI verrà testata durante alcune procedure come le medicazioni avanzate al fine di valutarne l’impatto benefico sul percorso di cura.