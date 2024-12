Museo del Cinema: a Natale, Capodanno e Epifania sempre aperto con orari prolungati

In occasione delle prossime festività natalizie il Museo Nazionale del Cinema e l’Ascensore panoramico saranno sempre aperti con prolungamento dell’orario fino alle ore 20:00, variazioni di orario e alcune aperture straordinarie:

Martedì 24 dicembre 2024 (Vigilia di Natale) 9:00 – 18:00 Mercoledì 25 dicembre 2024 (Natale) 14:00 – 20:00 Giovedì 26 dicembre 2024 (S. Stefano) 9:00 – 20:00 Martedì 31 dicembre 2024 (S. Silvestro) 9:00 – 18:00 Mercoledì 1° gennaio 2025 (Capodanno) 14:00 – 20:00 Lunedì 6 gennaio 2025 (Epifania) 9:00 – 20:00

Durante tutto il periodo sono previste numerose attività per il pubblico, visite guidate e laboratori:



VISITA GUIDATA DELLA CUPOLA DELLA MOLE ANTONELLIANA

Visita guidata alle meraviglie architettoniche e ai luoghi mai visti della Mole Antonelliana. Un percorso a piedi, dal piano terra fino alla Terrazza Panoramica a 85 metri di altezza, lungo le scale dell’intercapedine della Cupola.

Tutti i giorni, ore 10:20, 14:00, 16:40 (compatibilmente con orario d’apertura del museo).

Durata 1 ora - Costo € 10 a persona

La visita alla Cupola è sconsigliata ai visitatori affetti da difficoltà motorie, gravi difetti della vista o dell’udito, cardiopatie o patologie polmonari, claustrofobia, sindromi da disorientamento (labirintite, vertigini, ecc.). La visita alla Cupola non è consentita ai bambini di età inferiore a 6 anni.



VISITA GUIDATA “ALLA SCOPERTA DEL MUSEO”

Per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.

Tutti i giorni, ore 10:00, 10:40, 11:40, 15:00 (compatibilmente con orario d’apertura del museo).

Durata: 1 ora e mezza - Costo € 6 a persona + biglietto d’ingresso ridotto museo. Prenotazione consigliata

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "MOVIE ICONS"

Dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre Stellari fino alla pallottola di Matrix: un viaggio tra oggetti di scena originali, costumi, manifesti e materiali pubblicitari che hanno plasmato l’immaginario cinematografico degli ultimi 40 anni. Al termine della visita guidata sarà possibile accedere in autonomia la collezione permanente del Museo.

Tutti i giorni, ore 9:20 (compatibilmente con orario d’apertura del museo). Eventuali orari extra: 11:00, 14:00, 16:00, 17:00.

Durata 1 ora e mezza - Costo € 5 a persona + biglietto d’ingresso ridotto

LABORATORIO SUL SET WINTER MAGIC - GLI EFFETTI SPECIALI DIGITALI

Giovedì 26 dicembre, ore 16:00. Prenotazioni a questo LINK

Ciak, si gira! Sperimentiamo il mestiere del cinema sul set, esplorando le tecniche e la magia dei trucchi cinematografici delle origini, ispirati al cinema fantastico di George Méliès. I partecipanti riceveranno il video realizzato durante il laboratorio. Per bambini dagli 8 anni.

Durata: 1 ora e mezza - Costo: € 6 a persona + biglietto ridotto muse - Prenotazione necessaria



VOLA VOLA LA BEFANA! – LABORATORIO DI TRUCCHI ED EFFETTI SPECIALI

Mercoledì 6 gennaio, ore 16:00. Prenotazioni a questo LINK

Al cinema nulla è impossibile: volare sulla scopa come la Befana, animare oggetti o creare una perfetta copia di sé! Un laboratorio per sperimentare la magia degli effetti speciali e dei trucchi cinematografici. I partecipanti riceveranno il video realizzato durante il laboratorio. Per bambini dagli 8 anni.

Durata 1 ora e mezza - costo € 6 + ingresso ridotto al Museo - Prenotazione necessaria

VISITE PER PICCOLI GRUPPI E FAMIGLIE

Segreti della Mole - tutti i giorni, ore 15:30

Speciale “Scopri il Museo” - tutti i giorni, ore 10:20, 11:30, 13:50, 16:10, 17:20

Speciale Movie Icons - tutti i giorni, ore 11:30, 15:30

La biglietteria è aperta fino a un’ora prima della chiusura del Museo.

BIBLIOMEDIATECA E ARCHIVIO STORICO

La Bibliomediateca e l’Archivio Storico del Museo Nazionale del Cinema saranno chiusi al pubblico da martedì 24 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 compresi.

Il servizio riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2025.

