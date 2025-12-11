Dalle scuole di Brandizzo la speranza per un lavoro sicuro

Dopo le varie iniziative organizzate per la Settimana del Lavoro Sicuro e la recente inaugurazione del Giardino del Ricordo avvenuta il 10 novembre 2025, l’associazione Sicurezza e Lavoro continua con studenti e studentesse dell'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Brandizzo l'attività di sensibilizzazione su salute, sicurezza e diritti sul lavoro, a partire da quanto avvenuto a Brandizzo il 30 agosto 2023 , quando cinque operai edili sono stati travolti e uccisi da un treno nei pressi della stazione ferroviaria, sconvolgendo l'intera comunità cittadina e non solo.

Con Fillea Cgil vengono coinvolti allievi e allieve della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria nel progetto ‘A Scuola di Sicurezza - L'importanza delle ricorrenze’, realizzato in collaborazione con il Comune di Brandizzo.

Sono previsti incontri nelle singole classi con esperti, rappresentanti di istituzioni, ispettori del lavoro e familiari di vittime sul lavoro.

Il primo momento formativo ha coinvolto le classi Quinta A e Quinta B del plesso scolastico “Bruno Buozzi” in via Matteotti 2 a Brandizzo (Torino), nella mattinata del 9 dicembre 2025.

Durante gli incontri, ognuno della durata di un’ora, è previsto l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione di Brandizzo per spiegare a bambine e bambini l’importanza della prevenzione e lo svolgimento del progetto, di familiari delle vittime della strage di Brandizzo per testimoniare il dramma da loro vissuto e di esperti (tra cui ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - Inl) per approfondire le tematiche di salute, sicurezza e diritti nei luoghi di lavoro, in un’ottica di cittadinanza attiva.

Allieve e allievi vengono anche coinvolti nella realizzazione di disegni e testi, da presentare in occasione dell'anniversario della strage ferroviaria (Settimana del Lavoro Sicuro, ad agosto) e/o in altre occasioni.

L'iniziativa del 9 dicembre rientra nel programma delle Settimane della Sicurezza , che l’associazione Sicurezza e Lavoro promuove dal 2010 in occasione dell'anniversario della strage ThyssenKrupp (6 dicembre 2007) e, poi, del crollo della gru in via Genova a Torino (18 dicembre 2021).

«Grazie alla collaborazione del Comune e dell’istituto ‘Gianni Rodari’, insieme alla Fillea, rinnoviamo l’impegno per fare memoria sulla strage di Brandizzo – spiega Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e proviamo a gettare semi di speranza per fare germogliare una nuova cultura del lavoro, che veda al primo posto la salute, la sicurezza e i diritti di lavoratori e lavoratrici. E lo facciamo, ancora una volta, dai più giovani, con una rinnovata edizione del progetto ‘A Scuola di Sicurezza’, attivo già dal 2012, partendo dalla sensibilizzazione di chi un domani affronterà il mondo del lavoro e dell’impresa, augurandoci che possa farlo in maniera responsabile, mettendo sempre la vita umana al primo posto».

«Partendo da una strage assurda come quella avvenuta il 30 agosto 2023 che ha visto la morte di cinque lavoratori edili e ha causato una ferita profonda, ancora aperta, in tutta la comunità – afferma Massimo Cogliandro, segretario generale Fillea Cgil Torino e Piemonte – stiamo lavorando con studenti e studentesse di Brandizzo per ragionare insieme su quanto accaduto e sviluppare una maggiore consapevolezza su salute e sicurezza sul lavoro. È una questione innanzitutto culturale: investiamo adesso sulle nuove generazioni per non piangere altri morti e infortunati sul lavoro in futuro».

«Per noi è essenziale – dichiara Sarah Pantò, segretaria Cgil Torino – parlare di salute e sicurezza già nelle scuole elementari e medie. È lì che si costruiscono le prime abitudini, il senso di responsabilità e l’attenzione verso ciò che può mettere a rischio noi e gli altri: educare bambine, bambini e adolescenti a riconoscere i pericoli, prevenire i rischi e prendersi cura di sé e degli altri significa costruire le basi di una società più consapevole e responsabile. La sicurezza non è un tema che si impara solo quando si entra nel mondo del lavoro: è un percorso che inizia presto, con esempi concreti e parole semplici».

«Per l’Amministrazione di Brandizzo e per tutta la nostra comunità è impossibile dimenticare quanto accaduto il 30 agosto 2023 – evidenzia Monica Durante, sindaca del Comune di Brandizzo – ed è nostro dovere non solo ricordare e pretendere giustizia nel processo, ma anche promuovere una maggiore presa di coscienza sulle questioni riguardanti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E la risposta dell’Istituto ‘Gianni Rodari’ alle iniziative che abbiamo messo in campo con Sicurezza e Lavoro e Fillea ci fa ben sperare per un domani con meno infortuni sul lavoro e malattie professionali».

«Il dolore per noi familiari è senza fine e spero nessuno debba mai affrontare quello che sto vivendo io – dichiara Lidia Orastella, madre di Giuseppe Aversa, una delle cinque vittime della strage di Brandizzo, intervenendo a scuola – e per questo mi rivolgo a ragazze e ragazzi: il lavoro è importante, ma la vita lo è di più. Dovrete pretendere la sicurezza, vostra e degli altri, non cedere a ricatti e rispettare le regole, sempre».

