 / Attualità

Attualità | 11 dicembre 2025, 11:35

Giardino Donatori di Organi, aree verdi e giochi nuovi per la primavera 2026

Al via i lavori di riqualificazione con fondi Pnrr: restyling per pavè e vialetti

Al via i lavori di riqualificazione con fondi Pnrr: restyling per pavè e vialett

Al via i lavori di riqualificazione con fondi Pnrr: restyling per pavè e vialett

Prosegue la riqualificazione delle aree verdi intorno alle biblioteche, con interventi che riguardano in particolare il Giardino Donatori di Organi di via Grosso (al Gerbido). Dopo i primi lavori dello scorso anno, che hanno visto la sostituzione di arredi come assi panchine e cestini, adesso è la volta della sistemazione dei giochi e delle pavimentazioni.

I lavori

I cantieri, inseriti nel programma Pnrr, prevedono la rimozione della gomma antitrauma usurata, che sarà sostituita con un materiale più resistente. Quasi tutti i giochi del giardino saranno cambiati, fatta eccezione per il gioco combinato al centro dell’area. Per migliorare la fruibilità del parco, saranno inoltre realizzati dei vialetti in materiale calcestre che collegheranno le varie piastre di gioco, rendendo più agevoli i percorsi per bambini e famiglie.

Il giardino completamente rinnovato sarà pronto entro l’inizio della primavera del 2026, offrendo uno spazio più sicuro, funzionale e accogliente per i tanti giovani residenti del quartiere della Circoscrizione 2.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium