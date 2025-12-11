Torre Pellice è di nuovo ‘Fuori dal Comune’: torna il notiziario dedicato al paese

È iniziata nella serata di martedì 9 dicembre la distribuzione del nuovo numero del notiziario gratuito di Torre Pellice ‘Fuori dal Comune’, curato da Inspire Communication. Il primo era uscito a marzo.

Tra i protagonisti della nuova pubblicazione ci sono alcune delle associazioni torresi; il nuovo parroco, don Mauro Roventi Beccari; il nuovo laboratorio di sartoria dedicato alla rigenerazione dei capi dismessi e gli eventi di Natale. “Rispetto al primo numero, dove era stata presentata nel dettaglio l’Amministrazione comunale, questa volta abbiamo dato più spazio alle associazioni del paese. E, mano a mano, le presenteremo tutte” afferma la sindaca Maurizia Allisio.

Tra gli articoli c’è anche la presentazione di una passeggiata architettonica alla scoperta del liberty di Torre Pellice.

Ognuno potrà prendere gratuitamente una copia del nuovo notiziario nei negozi che lo stanno ricevendo proprio in questi giorni e nell’ufficio turistico di via Repubblica: “Inoltre lo distribuiremo durante il mercato di venerdì e i mercatini di Natale del 20 e 21 dicembre” aggiunge Allisio. ‘Fuori dal Comune’ potrà essere anche ritirato durante l’incontro pubblico di presentazione che si svolgerà a gennaio.