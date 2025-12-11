Una nuova auto per la “Solidarietà in Movimento” del Comune di Pino Torinese

Il Comune di Pino Torinese ha ricevuto il nuovo automezzo sociale destinato ai trasporti solidali, un mezzo che rafforzerà in modo significativo il supporto a anziani, persone con disabilità e cittadini con difficoltà di mobilità. Il 3 dicembre, presso il Municipio, si è svolta la cerimonia di consegna del nuovo veicolo, a conclusione del progetto “Solidarietà in Movimento”. L’iniziativa, che ha visto una forte collaborazione tra l’associazione ASTRA, l’Amministrazione comunale e numerose attività del territorio, rappresenta un importante investimento a favore della comunità.

Numerose aziende locali hanno riconosciuto il valore del progetto e l’impatto concreto che il nuovo mezzo avrà sul territorio di Pino Torinese e sul Consorzio dei Servizi Sociali del Chierese. L’automezzo sarà infatti impiegato per potenziare il servizio di accompagnamento rivolto a persone anziane, disabili, sole o con difficoltà motorie. Sarà utilizzato principalmente per trasporti verso strutture sanitarie per visite, esami e terapie, oltre che per supportare cittadini con fragilità che necessitano di mobilità assistita. Grazie al contributo degli imprenditori locali, saranno anche garantite per quattro anni tutte le spese di gestione: assicurazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione degli pneumatici. Al termine della cerimonia, a tutte le aziende che hanno contribuito alla realizzazione del progetto è stata consegnata una pergamena in segno di riconoscenza per il loro impegno solidale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Pino Torinese Alessandra Tosi, la Giunta comunale, i Responsabili dell’Ufficio Servizi Sociali, la sezione locale degli Alpini – che si occuperanno della guida del mezzo –, il Consorzio Servizi Sociali del Chierese e la Responsabile di ASTRA, Chiara Carolina Fabbri. Il Sindaco Alessandra Tosi ha espresso gratitudine verso le imprese del territorio e verso i volontari coinvolti: "Ringrazio tutte le aziende che hanno sostenuto questo importante progetto: ancora una volta la comunità ha dimostrato di avere un grande cuore. Ringrazio gli Alpini e tutti i suoi volontari per il quotidiano lavoro, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, che svolgono a favore dei nostri concittadini bisognosi”.