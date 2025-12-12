Poliambulatorio di via del Ridotto, ecco la seconda assemblea pubblica sulla chiusura

La chiusura del poliambulatorio di via del Ridotto continua a essere al centro delle preoccupazioni dei residenti di Borgo Vittoria e Madonna di Campagna, dopo che una prima assemblea di quartiere si era già mobilitata contro la decisione dell’Asl Città di Torino e della Regione Piemonte. La struttura, attiva da decenni e punto di riferimento per migliaia di persone, è destinata a cessare la sua funzione nella forma attuale per trasferire i servizi nella nuova Casa della Comunità di via Cigna 74, un percorso che ha raccolto quasi 2.000 firme a sostegno della sua permanenza nel quartiere.

Per proseguire il confronto e condividere informazioni aggiornate sulla decisione dell’Asl, sulla tempistica del trasferimento e sulle possibili azioni di tutela dei servizi sanitari di prossimità, è stata convocata una seconda assemblea pubblica. L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si terrà mercoledì 17 dicembre alle 18 presso il salone Giovanni XXIII della parrocchia Nostra Signora della Salute.

La mobilitazione era partita nei mesi scorsi con l’obiettivo di contrastare la decisione della Regione di razionalizzare i servizi territoriali e concentrare molte prestazioni nella nuova sede della Casa della Comunità, ritenuta da alcuni meno accessibile e più distante per chi vive nella zona nord-ovest della città. I promotori delle prime iniziative avevano raccolto firme e organizzato il primo incontro proprio per chiedere un confronto più trasparente con le istituzioni e garantire che la sanità di prossimità non venisse sacrificata.

All'appuntamento di mercoledì parteciperanno Giovanni Scolaro del comitato Borgo Vittoria e promotore di una petizione su Change.Org che ha toccato le 2500 firme, Luciano Perno, responsabile sanità FP-CGIL, Eleonora Artesio, ex assessora alla Sanità e oggi alla guida del Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure, Lucia Centillo, segreteria Spi Torino ed Elena Palumbo, segreteria Cgil Torino.