Torna il Café Chantant di Renè: musica ed emozioni con “Sogni d’Estate”

Sabato 23 maggio 2026 alle 21, presso la scuola di Danza dell’Araba Fenice di via Caselette 13D (Ingresso pedonale da via Pianezza 79), torna il Café Chantant di Renè con un nuovo appuntamento dal titolo “Sogni d’Estate”.

Una serata elegante e coinvolgente tra musica, emozioni e atmosfere ispirate al varietà e al Café Chantant, dove il pubblico verrà accompagnato in un viaggio tra canzoni, racconti, luci soffuse e momenti di condivisione.

Nel corso della serata verrà presentato ufficialmente il nuovo CD di Renè, “Emozioni da Cantare”, un progetto artistico che raccoglie reinterpretazioni, atmosfere musicali e brani originali nati dal percorso artistico e umano condiviso con il pubblico del Café Chantant.

Spazio anche alla presentazione delle nuove fragranze: “Ritratto di Donna” e “Ritratto d’ Uomo”, pensate come un’estensione sensoriale dell’universo artistico di Renè.

“Sogni d’Estate” sarà una serata speciale dedicata alla musica, al teatro e alle emozioni, accompagnando il pubblico verso i numerosi appuntamenti artistici che animeranno le prossime settimane tra incontri culturali, danza e spettacolo. Una serata dove musica, teatro ed emozioni si intrecciano sotto le luci del varietà.