Code chilometriche e svolte azzardate: "Vogliamo un semaforo in strada Venaria" [FOTO]

Code, scarsa visibilità durante la svolta e manovre ritenute pericolose se non addirittura azzardate. Sono i problemi che si riscontrano tutti i giorni tra via Druento e strada Venaria, l'incrocio oggetto di un sopralluogo da parte della Circoscrizione 5 insieme ai residenti del quartiere.

La richiesta: “Serve un semaforo”

Al centro delle istanze dei cittadini c’è la richiesta di un impianto semaforico per regolare l’intersezione, giudicata sempre più pericolosa soprattutto nelle ore di punta. Tra le proposte anche una revisione della viabilità locale, inclusa l’ipotesi (al momento nulla di più) di aprire la vicina via Confalonieri per alleggerire il traffico verso via Sansovino e migliorare la circolazione nell’area.

Il nodo centrale, insomma, resta la viabilità. Con i cittadini a segnalare il formarsi di lunghe code in direzione centro, con tanto di bus da 18 metri incolonnati. E poi le difficoltà di svolta da strada della Venaria verso via Druento, per non parlare della visibilità ridotta per chi si immette all’incrocio.

“Con le auto incolonnate non si vede chi arriva da destra, attraversare l'incrocio è tirare dritto è pericoloso”, è una delle criticità più ricorrenti emerse durante il sopralluogo.

Tra viabilità e cantieri

Il sopralluogo ha toccato anche un altro tasto che un domani rischia di diventare dolente: il vicino cantiere dell’area ex Veglio, dove l’impresa Mattioda sta realizzando 58 alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito di un intervento Pnrr da 16,5 milioni di euro.

Il progetto prevede nuove residenze, spazi verdi e servizi, con ricadute importanti sulla trasformazione urbana del quadrante. Ma la preoccupazione di chi vive in questo lembo di terreno a due passi dal Comune di Venaria è una sola: i parcheggi. "Già oggi sono carenti, figuratevi cosa succederà a cantiere finito".

Una situazione che si aggrava durante le partite all'Allianz Stadium "perché una parte di tifosi viene cercare un posto anche qua". E a proposito di aree sosta, quella all'angolo tra le due vie sembra davvero cadere a pezzi. Da qui la richiesta di un intervento alla Città. "In previsione dell’aumento del traffico bisogna intervenire per la sicurezza dei passanti. Già adesso con le partite allo stadio la situazione è critica" così il consigliere M5s, Pasquale Frisina.

Il Comune: “Impegno per risolvere le criticità”

Sul tema è intervenuto il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti, che ha ribadito l’attenzione dell’amministrazione. “Il nostro impegno è quello di provare a risolvere questa problematica che attanaglia numerosi cittadini”, ha dichiarato. "Abbiamo ascoltato i cittadini - così il coordinatore alla Viabilità, Bruno Francavilla -, e portato le loro istanze al Comune. Sicuramente da parte nostra c'è l'impegno massimo nel rendere più sicuro questo incrocio".

Ma come? Dossi e rotatorie risultano difficilmente realizzabili per la presenza del trasporto pubblico e per la conformazione degli spazi. E anche l'opzione specchio parabolico non sembra incorrere nei favori del quartiere. "Ma si può valutare - conclude Francavilla -, di allungare i tempi dell'impianto semaforico all'angolo con piazza Stampalia. Del resto da sinistra il verde è riservato quasi esclusivamente ai tram della linea 9".