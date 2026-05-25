Rush finale per il cantiere di piazza Baldissera: da domani nuove modifiche alle linee bus

Rush finale per il cantiere di piazza Baldissera che punta a dare una nuova viabilità all'area che traccia il confine tra Barriera di Milano e Borgo Vittoria, trasformando la rotatoria in incrocio controllato da sei semafori "intelligenti" per gestire meglio i flussi di traffico. Per consentire infatti l'avvio dell'ultima fase dei lavori, con il ripristino dei binari del tram nella corsia riservata di via Chiesa della Salute, da domani sono previste nuove variazioni alle linee bus.

Dalle 8 di martedì 26 maggio saranno infatti modificati i percorsi dei pullman 10 BUS, 52, 67 Festiva, 91 e N10 GIALLA. Proseguono invece le deviazioni già in atto delle linee 11 - 46 - 77. Nel dettaglio le modifiche dei tracciati da domani mattina:

Linee 10 BUS - N10 GIALLA.

Solo in direzione via Massari: da via Chiesa della Salute deviate in corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, percorsi normali.

Linee 52 - 67 Festiva.

Solo in direzione via Scialoja: da via Chiesa della Salute deviate in corso Grosseto, via Ala di Stura, via Massari, via Gandino, percorsi normali.

Linee 91.