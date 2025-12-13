Prevenzione, spettacolo e solidarietà: grande successo al Teatro Tib di Borgaro

Grande successo per lo spettacolo teatrale organizzato da Walter Caputo e Vena Artistica, che si è svolto al teatro Tib di Borgaro, promosso da Narconon Piemonte e Dico no alle Droghe, che con la presenza dei suoi responsabili Natasha Benincasa e Oreste Depaoli, hanno parlato e sensibilizzato sulla tematica di alcol e droghe, e nella quale si è parlato anche di prevenzione per i tumori in favore della Fondazione Tumori MSR del presidente Marco Gioannini.

Tante le testimonianze, di Stefano per Narconon e Schary per la fondazione tumori Msr. Uno spettacolo nel quale si è esibito Edoardo Mecca di 105 con le sua imitazioni e il “Tamarro di Torino”, ed altri artisti di Vena Artistica e Abc Dance.

Il tutto presentato da Bruno Prestia e Giulio Prosperi. Quest’ultimo si è esibito anche con uno spettacolo anni 90 in anteprima che vedremo sul palco di altri teatri. Insomma, una serata di varietà che tra risate e momenti di riflessione, ha trasmesso il messaggio sulla prevenzione.

Artisti:

Simona Mazza

Alessandro Cozza

Jacopo Anselmetti

Chiara Conte

Sorelle Falcone Francesca Anna

Ivan "Amos" Amateis

Dj Ralf

Ciccio Simone Musumeci

Matilde Perrona - Alvinc Pocaterra

Melossa Bravin - Lorenzo Angiono

Vittoria Angiono - Edoardo Perron