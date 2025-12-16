Borgata Sassi, domenica l’inaugurazione della nuova piazzetta Mongreno

Un nuovo spazio di incontro restituito al quartiere. Domenica 21 dicembre, alle ore 11.30, in corso Casale angolo strada Mongreno, verrà inaugurata la nuova piazzetta Mongreno, un’area pensata per favorire la socializzazione e la vita di comunità nella Borgata Sassi.

Un luogo che molti considerano solo di passaggio, ma che in realtà custodisce una comunità storica, profondamente legata al territorio e caratterizzata da una dimensione quasi “di paese”, fatta di botteghe, parrocchia, viali e relazioni quotidiane. È proprio a partire da questa identità che nasce l’intervento promosso dalla Circoscrizione 7 in collaborazione con l'associazione commercianti di Sassi.

Protetta dal traffico

“La nuova piazzetta Mongreno rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un quartiere vivo e partecipato - sottolinea il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, insieme ai coordinatori Sol Ninni e Giuseppe Piras -, restituiamo ai cittadini uno spazio sicuro, protetto dal traffico e pensato per stare insieme, rafforzando il senso di appartenenza e la qualità della vita”.

Panchine e sosta

L’area è stata progettata come un emiciclo di panchine, immerso nel verde e separato dalla viabilità, offrendo così un punto di sosta e incontro accessibile a residenti di tutte le età.

“Si tratta di un piccolo ma significativo intervento di rigenerazione urbana – aggiunge la coordinatrice all’Ambiente, Marta Sarà Inì – che valorizza il verde e promuove una fruizione più lenta e consapevole dello spazio pubblico. Le panchine e l’organizzazione dell’area invitano alla relazione, al dialogo e alla cura del luogo”. L’inaugurazione sarà aperta alla cittadinanza.