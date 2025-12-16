La cucina italiana è ufficialmente Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Un riconoscimento che valorizza un intero Paese e va oltre il cibo come prodotto: riguarda territori, filiere, saperi, gesti quotidiani, identità culturali e memoria collettiva.

Ma come si racconta oggi questo patrimonio? E quali linguaggi possono renderlo vivo, accessibile e comprensibile anche alle nuove generazioni? A queste domande prova a rispondere la live condivisa Parla Con Me® × RipartiAmo, dal titolo: “La cucina italiana Patrimonio UNESCO – Il fumetto diventa linguaggio del gusto”, in programma:

Martedì 16 dicembre 2025 ore 18:00

Live su LinkedIn (profilo di Simona Riccio – LinkedIn Top Voice Italia)

Live su YouTube (canali RipartiAmo e Parla Con Me®)

L’incontro sarà condotto da Simona Riccio, digital strategist e founder di Parla Con Me®, e da Paola Triaca, founder e voce di RipartiAmo, e proporrà una riflessione sul racconto del cibo come fatto culturale, non solo gastronomico o produttivo.

Al centro della live, il fumetto come strumento di narrazione: un linguaggio che trasforma il cibo in immagini ed emozioni, rende visibili gesti e valori e crea un ponte tra tradizione e immaginario, dove il cibo non è solo ciò che si mangia, ma ciò che si racconta.

Ospiti della live:

· Francesco D’Ippolito, fumettista italiano, collaboratore storico di Topolino e docente presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti e la Scuola Internazionale di Comics di Genova. Attraverso il suo lavoro, il fumetto diventa uno strumento potente per raccontare mondi, identità e patrimoni culturali.

· Chef Ojisan (Carlo Mele), docente di arti gastronomiche, cuoco professionista, maestro e storico di ramen, pioniere del Manga & Anime Food in Italia. Da anni studia il ruolo narrativo e simbolico del cibo negli anime e nei manga, dimostrando come il cibo sia parte integrante della costruzione di personaggi, relazioni ed emozioni.

La live sarà un dialogo aperto tra cucina italiana, linguaggi visivi e immaginari contemporanei, in linea con la visione di Parla Con Me® e RipartiAmo, che raccontano il presente attraverso valori, cultura e comunità.