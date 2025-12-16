Onorificenze al Merito, Torino celebra 30 cittadini esemplari

Trenta storie di impegno, merito e servizio al Paese sono state celebrate questa mattina nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito a Torino, durante la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, promossa dalla Prefettura.

A premiare i nuovi insigniti – tre commendatori, quattro ufficiali e ventitré cavalieri – il prefetto Donato Cafagna, affiancato dal generale Antonello Vespaziani, dal Comune di Torino e dagli assessori regionali Marrone e Tronzano. Le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica, riconoscono l’eccellenza di cittadini distintisi nei campi della vita civile, professionale, istituzionale e sociale. Un tributo al valore quotidiano che costruisce la società.



"Le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana - ha spiegato il Prefetto Cafagna - anche quest’anno premiano il valore del contributo dato alla comunità torinese da donne e uomini che hanno saputo distinguersi nelle istituzioni, nell’economia, nella cultura, nel volontariato sociale, nelle forze armate e nelle forze dell’ordine. A loro va la nostra gratitudine per una testimonianza viva dei valori di lavoro, solidarietà, umanità ai quali occorre che tutti noi facciamo sempre riferimento".



Ad arricchire la cerimonia, l’esibizione del coro “Pequenas Huellas” dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci – Frank. Gli studenti, guidati dai maestri Agustin Eckhardt, Camillo Gallardo e Devis Herrera, hanno eseguito tre brani del repertorio popolare: “Acca”, “Cielo di città” e “Una benedizione irlandese”.

Presenti anche i sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti, insieme a numerose autorità civili e militari.