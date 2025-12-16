Alpignano, un uomo di 73 anni viene trascinato dal treno: portato in elicottero al Cto in codice rosso

Tragedia sfiorata questa mattina alla stazione ferroviaria di Alpignano. Un uomo di 73 anni, infatti, è stato agganciato e trascinato da un treno in transito rimanendo gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti, insieme alle forze dell'ordine, anche i soccorritori del 118 di Azienda Zero: erano circa le 9 e l'uomo è stato portato in elicottero al Cto in codice rosso.

Si indaga per ricostuire la dinamica e le cause che hanno portato all'incidente.