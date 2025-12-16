Noelfest, a Lanzo si festeggia il Natale celtico tra magia, tradizione e spettacolo

Un ritorno all’incanto primordiale del solstizio d’Inverno, dove il sacro e il fiabesco si incontrano in un unico grande respiro di luce. Sabato 20 e domenica 21 dicembre piazza Rolle a Lanzo, sia all’esterno che all’interno del LanzoIncontra, diventerà il cuore pulsante della prima edizione di NoëlFest – Il Festival del Re Agrifoglio, un evento che trasforma Lanzo in un villaggio popolato da elfi, druidi, artigiani e antiche leggende.

Dopo il grande successo di Elffest, la Pro Loco di Lanzo e MS Events hanno scelto di alzare l’asticella, proponendo una nuova manifestazione capace di accendere il Natale e amplificare la magia della città, trasformandola in un luogo di immaginario, luce e tradizioni antiche. Pensato come un viaggio dentro un Natale “altro”, quello raccontato dalle tradizioni celtiche e dalle storie sussurrate attorno al fuoco, NoëlFest propone un programma denso e spettacolare, capace di catturare adulti, famiglie e appassionati di magia e rievocazioni. Fulcro della manifestazione sarà il Villaggio dei Regali, dove artigiani professionisti presenteranno creazioni uniche: incensi, amuleti, rune, erbe magiche, oggetti in cuoio, terracotta e legno, bigiotteria fantasy, vestiario elfico, fino alle bevande storiche come idromele e ippocrasso. Per i più piccoli non mancheranno le sorprese: la Gnoma Carmilla si occuperà di trasformare i bambini in creature fatate con trucchi elfi e colori brillanti, mentre Strega Trilli incanterà il pubblico con le sue narrazioni. Il cuore spirituale del festival si esprimerà attraverso la divinazione: tarocchi, rune e moniere delle fate saranno interpretati da Arcana, Demetra, Debora e Maria Pia Fontana. Su prenotazione sarà possibile perfino partecipare ai suggestivi matrimoni celtici, celebrati dalla druida Bellarot.

Tra i momenti più attesi, la ritualistica del Solstizio d’Inverno guidata dalla druida Trilli e la spettacolare Battaglia Rituale del Re Agrifoglio e del Re Quercia, simbolo del passaggio stagionale tra luce e ombra. La parte più dinamica della manifestazione sarà affidata alla Compagnia del Fauno, che proporrà spettacolari giochi medievali interattivi per grandi e piccoli, e al Gruppo d’Arme La Rosa Nera, impegnato in dimostrazioni di scherma storica. Non mancheranno i laboratori artigianali del legno a cura di Uniart e numerosi spettacoli: il pubblico assisterà alle danze elfiche del gruppo Dragonfly, alle performance di ginnastica artistica del Quadrifoglio Rosso e alle danze di fuoco della performer Ninita. Il festival sarà animato anche dai musicisti itineranti con gli Zampognari di Torino. Ma nel programma non manca neppure la cultura, con le conferenze, sempre a tema magico, che vedranno la partecipazione di Elvis Di Ponto, IQ Bellarot, Trilli, Marco Pailo e Noemi Bessone. La serata si accenderà con i concerti live di Edea, Katia Zunino e Random Quartet, mentre la Compagnia del Drago, dell’Orso e del Cinghiale allestirà un vero campo storico dei mestieri, offrendo uno sguardo sulla quotidianità delle epoche passate.

Il gusto sarà in primo piano: la Pro Loco di Lanzo curerà la Locanda del Re, aperta a pranzo e cena, mentre le Taverne del Re in collaborazione con Drakon serviranno bevande a tema per immergersi ancora di più nell’atmosfera celtica, senza dimenticare ovviamente il Bar Elfico aperto tutto il giorno con tisane magiche, vin brulè e cioccolata calda e poi ancora tante prelibatezze sia dolci che salate anche per chi vuole mangiare passeggiando. «NoëlFest si accende di voci e luci, unendo il passato e il presente in un’unica danza di emozioni condivise», recita il motto della manifestazione. E non potrebbe esserci definizione più adatta per questa prima edizione, organizzata dalla Pro loco di Lanzo e da MS Events - in collaborazione con la Città di Lanzo Torinese, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, dell’Unpli, dell’Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, dell’Unione montana Alpi Graie, del Consorzio Cisa e della Società Sia - che promette di far scoprire al pubblico un Natale nuovo: antico, selvatico, poetico.

IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL NOËLFEST – IL FESTIVAL DEL RE AGRIFOGLIO 2025

Sabato 20 dicembre

Ore 13.30 e poi di nuovo nel corso del pomeriggio

Concerto del quartetto d’archi folk Random Quartet

(area interna – LanzoIncontra)

Ore 15.00

Conferenza “La Sazienza degli Antichi” dal libro Danzare l’infinito

con Marco Pailo

(area conferenze)

Ore 16.00

Conferenza “La Memoria dell’Anima” – il cammino delle vite precedenti

con Elvis Di Ponto

(area conferenze)

Ore 18.00

Re Quercia a cura di Steven Turco

(area esterna)

Ore 18.00

Conferenza interattiva “Alban Artan, le vere origini del Natale”

con Trilli

(area braciere)

Ore 21.00

Concerto Celtic Folk con Edea

(area interna – LanzoIncontra)

Nel corso della giornata:

Danze elfiche con il gruppo Dragonfly (area esterna)

Spettacolo col fuoco con Ninita (area esterna)

Esibizione di scherma storica con il Gruppo d’Arme La Rosa Nera (area esterna)

Domenica 21 dicembre

Ore 11.00

Esibizione di ginnastica artistica

con Il Quadrifoglio Rosso

(area interna – LanzoIncontra)

Ore 13.30 e poi di nuovo nel corso del pomeriggio

Concerto di arpa irlandese

con Katia Ambra Zunino

(area interna – LanzoIncontra)

Ore 15.00

Conferenza “L’Isola dell’Anima – viaggio ad Avalon”

con Noemi Bessone

(area conferenze)

Ore 16.00

Conferenza “L’Abete di Yule”

a cura di IQ Bèllarot

(area conferenze)

Ore 17.00

Rituale del Ramo di Yule

a cura della druida Bèllarot

(area esterna)

Sabato 20 e domenica 21 dicembre

Re Agrifoglio a cura di Falloppio (area esterna)

Abeti di Yule – desideri e protezione (area esterna)

Sculture con materiale di riciclo con Pietro Nicolò (ala medievale)

Musica tradizionale itinerante con gli Zampognari di Torino (area braciere)

Ali Luminose con Artistica Academy (area esterna)

Concerto Handpan con Claudio Bonora (area esterna)

Villaggio dei Mercati – artigianato a tema magico (area dedicata)

Artigianato artistico del legno con UniArt (area interna)

Cartomanzia con Arcana (area divinazione)

Lettura dei Tarocchi con Demetra (area divinazione)

Le Profezie del Baule – Oracolo di Delfi (area esterna)

Giochi medievali interattivi con la Compagnia del Fauno (area esterna)

Campo storico degli antichi mestieri con la Compagnia del Drago, dell’Orso e del Cinghiale (area esterna)

Area ristoro

La Locanda del Re a cura della Pro Loco di Lanzo (pranzo e cena)

Taverne del Re e Bar Elfico (attivi per tutta la manifestazione)



