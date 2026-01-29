Natale in Giostra a parco Dora, rischio flop: sempre meno i visitatori, chiesto aiuto alla città: "Organizziamoci prima"

Natale in Giostra soffre. Nella nuova sede di Parco Dora il freddo scoraggia molte famiglie e gli ingressi del 2025 sono calati, anche rispetto alla prima edizione svolta lì l'anno precedente. I giostrai fanno fatica e chiedono qualche accortezza, insieme alle circoscrizioni 4 e 5 che ospitano l'evento sul proprio territorio.

Il calo di ingressi si era attestato su un -30% già nel 2024, come spiegato uno degli organizzatori, Daniele Ossola, in audizione nelle commissioni parchi delle circoscrizioni 4 e 5, e quest'anno è aumentato ancora. "Chiediamo alla città di lavorare per tempo, in modo da poterci organizzare al meglio", ha proposto.

Giocare d'anticipo

La richiesta è quindi di anticipare le decisioni sulla riconferma del luogo in primavera e non in autunno, come invece fatto gli anni precedenti. In questo modo sarebbe possibile trovare delle soluzioni sul limitare il grande nemico che è il freddo, assente quando Natale in Giostra veniva organizzato al chiuso di Torino Esposizioni, ora in ristrutturazione.

Un'idea potrebbe essere quella di utilizzare dei teloni laterali per chiudere parzialmente l'area. "Abbiamo pensato di prevedere telonati o qualche copertura perché non ci sia quel freddo e gelo che ha interessato il periodo di Natale in Giostra quest'anno", ha spiegato Giorgio Tassone, coordinatore della commissione parchi della Circoscrizione 5.

Altri rimedi

Un altro piccolo aiuto potrebbe essere coordinare l'evento con le attività commerciali del territorio, migliorando così le opportunità dei giostrai e dei negozi, come suggerito dal coordinatore al lavoro della 5 Chiaffredo Ballatore.

"Natale in Giostra è un appuntamento che dobbiamo programmare per 10 anni, non di anno in anno, come appuntamento della città - ha aggiunto il presidente della Circoscrizione 5, Alfredo Correnti -. Con la nuova Torino-Ceres possiamo portare chi sta fuori e poi bisogna pubblicizzarlo bene".



"Ringraziamo gli organizzatori - ha concluso il coordinatore ai parchi della circoscrizione 4 Lorenzo Ciravegna - che anche quest’anno hanno garantito divertimento e allegria nel periodo natalizio con le numerose attrazioni presenti nel Luna Park, e auspichiamo che in occasione del prossimo inverno le temperature siano meno rigide, per favorire maggiore partecipazione".