Magia e illusioni sul palco per aiutare le ‘scuoline’ di Cicero Dantas

A Pinerolo arriva un pomeriggio di illusioni, magia e stupore che, ancora una volta, sceglie di mettere il talento degli artisti al servizio di una buona causa, aiutando i bambini che vivono in condizioni di povertà.

‘Lo spettacolo di Magia e Cabaret’ torna per l’ottava volta a Pinerolo. Ideato e condotto da Beppe Brondino, andrà in scena domenica 1° febbraio, alle 16, al ‘Teatro Incontro’ di via Caprilli 31.

Lo show vede sul palco nelle vesti di presentatrice anche Madame Zorà, artista nota per essere stata, insieme a Brondino, la finalista a ‘Italia’s Got Talent’.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto al progetto delle ‘scuoline’ di Cicero Dantas, in Brasile. Si tratta di un’iniziativa ideata a metà degli anni ’90 da suor Angelina, appartenente alle ‘Suore di San Giuseppe di Pinerolo’. ‘Le scuoline’ rappresentano per centinaia di bambini un punto di riferimento fondamentale. Offrono un luogo sicuro dove ricevere educazione di base, partecipare ad attività ricreative e formative e mangiare un pasto completo. Un aiuto concreto per contrastare l’abbandono scolastico e dare ai più piccoli una possibilità di crescita e di riscatto.

Accanto ai conduttori, saliranno sul palco numerosi ospiti: Diego Casale, attore e cabarettista del duo ‘Mammuth’, noto al grande pubblico grazie a Zelig, il Clown Carillon, celebre mimo italiano dal linguaggio poetico e musicale che ha lavorato con il ‘Circo Roncalli’ e il ‘Big Apple Circus’, Mago Tric & Trac con numeri pensati per i più piccoli, Luca Palombella che unisce tecnica illusionistica e narrazione, Il Mago Budiní con la sua ‘valigia di meraviglie’ raccolte in giro per il mondo e infine il Mago Pongo, da anni protagonista di spettacoli di magia e animazione nel Pinerolese. Tra gli ospiti, inoltre, ci sarà la fondatrice delle ‘scuoline’ suor Angelina, che offrirà una breve testimonianza durante lo spettacolo.

L’iniziativa è promossa dall’‘Associazione Volontari Oratorio San Domenico’ (Avosd), da anni impegnata nel sostegno a progetti di sviluppo a Cicero Dantas. L’ingresso sarà libero, con raccolta di offerte volontarie, tutte devolute al progetto solidale brasiliano.