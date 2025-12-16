Oltre 100 "Presepi dal mondo" a Moncalieri per rendere ancora più magico il Natale

Un appuntamento che è cresciuto nel corso degli anni, fino a valicare i confini della sola Moncalieri e diventare un evento che sa attirare visitatori e curiosi da ogni parte della provincia di Torino (e non solo). Fino al 6 gennaio 2026, nella sede storica della Famija Moncalereisa, la mostra “Presepi dal Mondo”, giunta alla sua 11esima edizione, propone una esposizione che raccoglie opere provenienti da diversi Paesi, raccontando le tradizioni del Natale attraverso materiali, forme e simboli delle culture più lontane.

Tutto quello che c'è da sapere

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle 19.30, con ingresso libero. Oltre 100 presepi compongono la collezione: si va dalle miniature che stanno nel palmo di una mano a grandi scenografie come il villaggio piemontese del Monferrato e l’imponente presepe meccanico-sonoro di 20 mq, con 40 personaggi in movimento ed effetti luminosi.

La grande novità dalla Polonia

La novità di quest’anno è il grande presepe del Maestro Darius Czyz, proveniente dal Museo di Cracovia grazie alla collaborazione con Violetta Wijas, Presidente della Comunità Polacca di Torino.