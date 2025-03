Fabio Biondi dirige la Filarmonica del Teatro Regio in "Transizioni"

Un programma di pura ispirazione e bellezza, un viaggio tra classicismo e romanticismo. A condurlo è Fabio Biondi, protagonista del prossimo appuntamento della stagione dei Concerti del Teatro Regio, domani sera lunedì 24 marzo.

Dopo l’accostamento “in famiglia” tra l’Ouverture in do maggiore di Fanny Mendelssohn-Bartholdy, raffinata ed elegante, e il Concerto in re minore per violino e archi del fratello Felix, fresco e ricco di idee musicali, la serata culmina con la Pastorale di Beethoven, capolavoro che intreccia tradizione e innovazione celebrando il dialogo tra passato e presente.

Teatro Regio, piazza Castello, Torino. Lunedì 24 marzo ore 20

