A Torino si corre la Deejay Ten: ecco come cambia la viabilità

Oggi, domenica 23 marzo, la città di Torino ospita la Deejay Ten, gara podistica non agonistica ideata da Linus e organizzata dall’emittente radiofonica Radio Deejay. Sono previsti due percorsi, da 10 km (riservato ai maggiori di 16 anni), e da 5 km (per tutti, minori di 12 anni accompagnati) con partenza e arrivo in piazza Castello, dove sorgerà anche il Deejay Village.

Ci saranno modifiche viabili e il percorso sarà chiuso dalle 08.20 alle 12 e comunque sino a cessate esigenze (Piazza Castello chiusa dalle 04.00 alle 14.00).

Percorso Deejay Ten 10 Km (partenza da piazza Castello ore 9):

Piazza Castello, viale Primo Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio (carreggiata centrale), via Napione, corso Regina Margherita (carreggiata centrale), piazzale Regina Margherita, lungo Po Antonelli, Ponte Sassi, piazza Pasini (carreggiata laterale sud), corso Casale (tratti Pasini-Marco Aurelio e Borromini-Gran Madre sola semicarreggiata lato fiume, tratto Marco Aurelio-Borromini tutta la carreggiata), ponte Vittorio Emanuele I, Murazzi del Po Gipo Farassino, salita Cairoli, corso Cairoli (lato fiume), lungo Po Diaz, piazza Vittorio Veneto (attraversamento), lungo Po Cadorna (unione corse), corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I Maggio, piazza Castello (ARRIVO).

Percorso Deejay Five 5 Km (partenza da piazza Castello ore 9.10):

Piazza Castello, viale Primo Maggio, viale Partigiani, corso San Maurizio (carreggiata centrale) , via Napione, corso Regina Margherita (carreggiata centrale), lungo Po Machiavelli, Murazzi del Po Fred Buscaglione, salita al ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna (carreggiata intera, unione corse), corso san Maurizio, viale Partigiani, viale I Maggio, piazza Castello (ARRIVO).

Chiusure stradali

Sono previsti divieti di transito veicolare dalle ore 08.20 alle ore 12 del 23 marzo e comunque sino a cessate esigenze su tutto il percorso di entrambe le gare, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso, Forza Pubblica, Polizia Locale, Organizzatori addetti al servizio di vigilanza. In piazza Castello sarà in vigore un divieto di transito veicolare dalle ore 04.00 alle ore 14.00 del 23 marzo, compresa la corsia riservata GTT.

In particolare saranno chiusi i seguenti principali assi viabili:

- Corso San Maurizio: carreggiata centrale chiusa in entrambe le direzioni;

- Corso Regina Margherita Tratto Napione – Machiavelli: chiuso in direzione fiume Po;

- Corso Tortona, tratto Belgio - Ponte Regina Margherita: chiuso in direzione fiume Po;

- Piazza Pasini: chiusa carreggiata laterale sud della piazza, nel tratto compreso tra il ponte Sassi e corso Casale;

- Corso Casale tratto Pasini-Marco Aurelio: chiusa la semicarreggiata lato fiume Po (direzione sud); Corso Casale, tratto Marco Aurelio – Borromini: chiuso al transito dei veicoli in entrambe le direzioni. Corso Casale, tratto Gabetti– Gran Madre: chiusa la semicarreggiata lato fiume Po (direzione sud). Deviazioni su itinerario collinare corso Quintino Sella, largo/via Tabacchi, piazzale/via Cavalcanti, via Boccaccio sino a corso Chieri ovvero piazzale Marco Aurelio;

- Corso Cairoli: Sarà chiusa la semicarreggiata lato fiume Po (direzione nord verso Piazza Vittorio Veneto);

- Piazza Vittorio Veneto: verrà attraversata dal percorso di gara da Lungo Po Diaz a Lungo Po Cadorna e pertanto sarà transitabile solo sino all’altezza di via Bonafous.

Ponti chiusi

- Ponte Regina Margherita: chiuso in entrambe le direzioni dalle 08.30 sino alle 10;

- Ponte Sassi: verrà chiuso nella sola semicarreggiata sud, ovvero in direzione Corso Casale/collina (chiusura dalle 08.30 alle 09.50 circa), mentre la semi carreggiata nord (direzione corso Belgio) resterà percorribile;

- Ponte Vittorio Emanuele I (Gran Madre): chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 08.30 alle 10.30 circa.

Ponti aperti

I ponti Umberto I, Isabella e Balbis non sono interessati dalla manifestazione e saranno regolarmente percorribili.

Divieti di sosta

Divieto di sosta su tutto il percorso dalle 00.30 alle ore 11 del 23 marzo e comunque sino a cessate esigenze.

Parcheggi sotterranei

Roma – Il 23 marzo chiusi ingresso su Piazza Castello (dalle ore 6.00) e uscita su via Viotti (dalle ore 4), sino a cessate esigenze.

Aree Taxi

Area Piazza Castello fronte Galleria Subalpina: sospensione dalle ore 04.00 di domenica 23 marzo.

Area Piazza Castello/Micca: sospensione dalle ore 04.00 di domenica 23 marzo.

Trasporti pubblici

I percorsi di alcuni mezzi di trasporto pubblico transitanti nell’area interessata dalla manifestazione subiranno deviazioni. Per dettagli sulle linee deviate è possibile consultare il sito internet di GTT https://www.gtt.to.it/cms/ alla pagina specifica https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/11813-manifestazioni-podistiche-deejay-ten-e-deejay-five-variazioni-linee-domenica-23-marzo

Contenitori idonei all’offesa e somministrazione alcool

Dalle ore 06.00 di domenica 23 marzo e sino a cessate esigenze, sarà vietata la somministrazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, il consumo e la detenzione in luogo pubblico di cibi e bevande contenuti in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità nell’intera area di Piazza Castello, dove sarà anche vietata anche la vendita e somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume alcolico.