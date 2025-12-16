 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 16 dicembre 2025, 16:05

Bricherasio: in primavera lavori da 49mila euro sulle strade collinari

Interventi mirati su tratti deteriorati di nove vie: “Non solo buche, ma asfalto su segmenti di 20-30 metri”

Via Daneo

Via Daneo

La primavera del 2026 porterà nuovo asfalto per le strade collinari di Bricherasio. Entro fine anno, infatti, il Comune affiderà il cantiere dei rappezzi stradali che riguarderà soprattutto la parte collinare del paese. L'importo complessivo dei lavori in programma è di 49.000 euro.

“Non verrà rifatto completamente l'asfalto ma si interverrà solo nei punti più deteriorati di diverse vie del paese. Ma non si tratterà comunque del semplice riempimento di buche: verranno asfaltati tratti di circa 20 o 30 metri” specifica il sindaco Simone Ballari.

I rappezzi interesseranno diversi punti di strada Cesani Sardegna, strada Basse, strada Comba e strada Santa Caterina. Il cantiere interesserà anche strada San Giovanni, strada Tagliarea, strada Rivà, via Mola Rosso e un piccolo tratto di via Daneo.

Elisa Rollino

