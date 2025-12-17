 / Attualità

Attualità | 17 dicembre 2025, 15:42

I calciatori del Toro portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti del Regina Margherita

Una visita molto apprezzata dai bambini, bisognosi di momenti di leggerezza e coinvolgimento

Nel pomeriggio odierno una nutrita delegazione del Torino Football Club ha fatto visita ai pazienti di UGI Odv e dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il gruppo che ha visitato Casa UGI  ha giocato con grande entusiasmo con i bambini. 

La rappresentanza del Club che ha fatto visita all'ospedale Regina Margherita è stata accompagnata dalla professoressa Franca Fagioli e da Emma Sarlo Postiglione (Segretario generale di UGI Odv) nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti e Hospice Isola di Margherita. I calciatori granata hanno distribuito sorrisi e regali ad ogni paziente ricoverato. 

Un pomeriggio natalizio particolare che verrà ricordato dai bambini e dai ragazzi desiderosi soltanto  di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo.

redazione

