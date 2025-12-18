Dopo il Toro, ecco la Juve: visita e regali per i piccoli pazienti del Regina Margherita

Nel pomeriggio odierno una delegazione di giocatori e giocatrici della Juventus Football Club, guidati dal Presidente Gianluca Ferrero, ha fatto visita ai pazienti dell'ospedale Infantile Regina Margherita e di Casa UGI.

La delegazione, composta da Pierre Kalulu, Lloyd Kelly, Gleison Bremer, Teun Koopmeiners, Barbara Bonansea, Martina Rosucci, Paulina Krumbiegel e Michela Cambiaghi è stata accompagnata dalla professoressa Franca Fagioli e da Marinella Goitre (consigliera del Direttivo e referente di Casa UGI) nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Centro Trapianti, Hospice Isola di Margherita, Cardiologia e Cardiochirurgia pediatrica.

Hanno distribuito regali ad ogni paziente ricoverato. Un pomeriggio natalizio particolare che verrà ricordato dai bambini e dai ragazzi che desiderano soltanto vivere momenti di leggerezza ed essere coinvolti, malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo.