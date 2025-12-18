Settembrini-Orbassano, parte la trasformazione a Mirafiori: “Ma serve più sicurezza”

Prosegue la trasformazione dell’area di Mirafiori A, il quadrante compreso tra corso Settembrini e corso Orbassano, con l’avvio delle opere di urbanizzazione legate all’intervento di ampliamento del Politecnico di Torino. Un progetto inserito nel Piano Esecutivo Convenzionato che punta a potenziare la sede universitaria già esistente - centro di ricerca e formazione - e a ridisegnare gli spazi pubblici circostanti.

Gli interventi

Gli interventi prevedono parcheggi, nuove aree verdi, percorsi ciclopedonali e una viabilità interna completamente ripensata, necessaria per connettere via Settembrini con la zona retrostante, oggi difficilmente accessibile. Il valore complessivo delle urbanizzazioni ammonta a 940mila euro, di cui 513mila a carico del proponente, con cantieri programmati per febbraio 2026. Si tratta di lavori propedeutici ad ulteriori interventi previsti su altri quattro lotti dell’area.

Allarme velocità

Il dibattito si è acceso in Circoscrizione 2, dove sono emerse le prime criticità. Il consigliere di Fratelli d’Italia Domenico Angelino e il dem Giovanni Caci hanno posto l’attenzione sulla sicurezza stradale, denunciando il problema dell’alta velocità su corso Settembrini: “I semafori vengono ignorati sistematicamente, il tratto è pericoloso. Servono misure immediate”. Dal fronte del Movimento 5 Stelle, il consigliere circoscrizionale Jury Bossuto ha lamentato la mancata consultazione: “Sulla variante urbanistica non siamo mai stati coinvolti. Così è impossibile esprimere un parere responsabile”.

La rotonda provvisoria

A chiarire la posizione della Circoscrizione 2 è stato il coordinatore alla Viabilità Alessandro Nucera, che ha ricordato come il parlamentino avesse già espresso parere favorevole nel 2021: “La delibera dell’allora assessore Iaria è stata approvata nell’ottobre dello stesso anno. Inoltre verrà realizzata una rotonda temporanea, a carico del proponente, per mitigare da subito l’impatto sul traffico, in attesa del completamento degli altri lotti”.

L’intervento si inserisce nel percorso più ampio di sviluppo dell’area gestita da Torino Nuova Economia, già interessata negli anni recenti da nuovi insediamenti e potenziamenti infrastrutturali. Una rigenerazione che punta a rendere Mirafiori un polo di innovazione, servizi e ricerca, ma che - come emerso nell’assemblea - dovrà misurarsi con le esigenze di sicurezza, partecipazione e qualità urbana sollevate dai residenti e dai rappresentanti del territorio.