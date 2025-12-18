DVB Group chiude il 2025 con risultati in forte crescita e performance di rilievo grazie alla visione della CEO Eva Baldassin

DVB Group, holding svizzera attiva nella finanza, asset management e advisory societaria, archivia il 2025 con un bilancio di anno estremamente positivo, segnato da un significativo consolidamento e da una crescita organica delle società controllate e da una sempre maggiore rilevanza nelle strategie d’investimento responsabile e sostenibile.

Fondata nel 2017 da Eva Baldassin, CEO e anima dell’intero gruppo, DVB ha consolidato la propria presenza nel panorama europeo della consulenza finanziaria grazie a scelte strategiche e a un’offerta di servizi diversificata, innovativa e orientata al valore di lungo periodo.

Nel corso del 2025 DVB Group ha inoltre avviato DVB MFO (Multi Family Office), una nuova divisione dedicata alla gestione integrata delle esigenze patrimoniali e personali di sportivi professionisti, personalità del mondo dello spettacolo, artisti e, più in generale, soggetti ad alta esposizione mediatica e patrimoniale. La struttura nasce per offrire un presidio unitario su wealth management, pianificazione patrimoniale e governance finanziaria, affiancando tali servizi a un sistema evoluto di luxury lifestyle management e concierge di alto profilo, pensato per rispondere alla crescente complessità gestionale che caratterizza questa tipologia di clientela.

L’iniziativa rafforza ulteriormente il posizionamento del Gruppo nel segmento high-end, ampliando l’offerta verso modelli di advisory sempre più personalizzati e ad alto valore aggiunto. “Con DVB MFO abbiamo strutturato una risposta concreta alle esigenze di una clientela che richiede competenze finanziarie solide e una gestione complessiva della complessità personale e patrimoniale, in un quadro di assoluta riservatezza e governance”, ha dichiarato Eva Baldassin.

Nel corso dell’anno le principali business unit del gruppo, DVB Asset Management, DVB Grace Capital e DVB Advisory, hanno riportato performance in crescita, rafforzando la piattaforma operativa svizzera e inaugurando nuove linee di attività che hanno ampliato i confini tradizionali del modello finanziario. La legge guida di tutto il gruppo resta un impegno chiaro verso l’etica, la trasparenza e la sostenibilità, valori che, nelle parole del management, si traducono in opportunità tangibili per investitori istituzionali e privati con horizon di lungo termine.

Tra i risultati più significativi dell’anno sicuramente l’espansione di DVB Asset Management, società autorizzata dalla FINMA, che ha ampliato la propria offerta con divisioni dedicate a segmenti di clientela altamente specializzati. In particolare, l’apertura di nuove linee di gestione patrimoniale dedicate a Enti Religiosi ed Ecclesiastici, con soluzioni tailor-made basate su strumenti finanziari innovativi che hanno segnato un passo importante nel posizionamento dell’asset management del gruppo su nicchie emergenti del mercato.

“La finanza può essere al servizio del bene comune. Il nostro impegno è coniugare rendimento e impatto sociale, offrendo prodotti che generino valore economico e benefici reali per la comunità”, ha dichiarato Eva Baldassin, riflettendo la filosofia che ha guidato il lancio di questi nuovi servizi.

Questa iniziativa ha consolidato la reputazione di DVB come interlocutore affidabile e innovativo per investitori istituzionali, enti e soggetti con esigenze patrimoniali complesse, confermando la versatilità strategica del gruppo.

Parallelamente, DVB Grace Capital ha aggiornato la propria strategia 2025-2030 ponendo al centro i criteri ESG (Environmental, Social & Governance) come elemento strutturale del processo decisionale d’investimento. La società, guidata sempre sotto l’egida strategica di Baldassin, ha adottato metodologie di valutazione che integrano criteri di sostenibilità con le analisi finanziarie tradizionali, segnando un ulteriore avanzamento nel percorso di consolidamento di un approccio responsabile e orientato al futuro. “Pensare e agire in modo sostenibile sono principi fondamentali nella realizzazione della nostra visione e strategia. Investire in modo consapevole significa costruire valore reale, oggi e domani”, ha affermato Baldassin in una delle principali interviste dell’anno appena trascorso.

L’adozione dei Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite è stata accompagnata da programmi di formazione interna e strumenti di valutazione avanzati per assicurare che i criteri ESG non restino un mero posizionamento, ma diventino un elemento operativo tangibile e misurabile nel processo di selezione e monitoraggio delle partecipazioni.

Nel 2025 DVB Advisory ha ampliato il proprio raggio d’azione, supportando clienti in operazioni complesse di corporate finance, quotazioni internazionali e strategie di dual listing. La capacità di offrire un servizio integrato, che combina analisi finanziaria, consulenza strategica e execution, ha contribuito a rafforzare la fiducia da parte delle imprese alla ricerca di partner in grado di navigare mercati internazionali con competenza e visione. Questa crescita è stata resa possibile anche grazie alla consolidata struttura operativa del gruppo, caratterizzata da un team di professionisti provenienti da esperienze internazionali, in grado di garantire un elevato livello di servizio e un approccio consultivo focalizzato sui risultati. Con lo sguardo rivolto al 2026, DVB Group si prepara a capitalizzare i successi dell’anno appena concluso, continuando a investire in innovazione, tecnologie abilitanti e soluzioni finanziarie responsabili. Tra le principali direttrici di sviluppo si confermano l’allargamento dell’offerta di prodotti decorrelati, l’attenzione alle tematiche ESG e l’integrazione di strumenti digitali avanzati per la gestione patrimoniale e l’advisory societario.

“La nostra missione resta costruire valore sostenibile per i nostri clienti. Il 2025 è stato un anno di conferme e consolidamento, ma guardiamo al futuro con ambizione e determinazione, pronti ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione”, ha concluso Eva Baldassin, sottolineando l’impegno del gruppo verso obiettivi di crescita ancor più ambiziosi. https://dvbgroup.ch/