Moba - Movimento per i Bambini Odv annuncia l’avvio della seconda edizione del progetto “Il Piccolo Urbanista 2.0: Connessi al presente, costruttori del futuro”, un percorso educativo e di cittadinanza attiva rivolto agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, realizzato in partenariato con la Fondazione Educatorio della Provvidenza Ets e Adn - Associazione Diritti Negati e con il contributo della Regione Piemonte.

Il progetto nasce da una domanda tanto semplice quanto potente: possono gli studenti diventare protagonisti del cambiamento urbano? E se a ripensare la città fossero proprio i bambini e i ragazzi? Con il Piccolo Urbanista 2.0 tutto questo è possibile, anzi è il motore stesso di un cambiamento: far parlare i giovani per immaginare un futuro ideale della città.

Gli studenti sono così chiamati a osservare, analizzare e ripensare i propri quartieri, diventando veri e propri costruttori di futuro, capaci di immaginare città più inclusive, sostenibili e a misura di persona.

Il Piccolo Urbanista 2.0 è un progetto rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e al primo biennio della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo è formare cittadini consapevoli, capaci di leggere criticamente il territorio e di proporre soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita urbana.

Il percorso si articola in tre fasi

La prima è dedicata all’apprendimento in classe attraverso la piattaforma digitale piccolourbanista.org, con contenuti multimediali pensati per studenti e insegnanti.

La seconda fase prevede l’esplorazione critica del territorio, attraverso laboratori pratici, attività interattive e passeggiate urbanistiche di quartiere, finalizzate all’osservazione e alla mappatura degli spazi urbani.

La terza fase è quella della produzione creativa: ogni classe elaborerà il proprio progetto di quartiere ideale. Gli studenti più piccoli realizzeranno proposte di riqualificazione urbana in forma libera, mentre i più grandi daranno vita a un avatar basato su Intelligenza Artificiale, un vero e proprio “consulente digitale” pensato per la comunità.

A supporto del percorso formativo sono previsti videopillole, infografiche, schede didattiche e quiz interattivi, per rendere l’apprendimento coinvolgente e accessibile. I temi affrontati includono mobilità sostenibile, inclusione, benessere psicofisico, educazione alimentare, educazione finanziaria e alfabetizzazione digitale.

I contenuti sono curati da esperti del settore e da realtà di rilievo nazionale come Intesa Sanpaolo Innovation Center e il Museo del Risparmio.

Le migliori idee elaborate dalle classi saranno premiate all’interno di un contest e avranno inoltre l’opportunità di essere presentate alle istituzioni pubbliche, come proposte e istanze provenienti direttamente dal territorio.

Il progetto si svolgerà fino a maggio 2026 e coinvolge una rete ampia di partner e enti territoriali, tra cui: Cpd – Consulta per le Persone in Difficoltà Odv Ets; Apri – Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti Odv Aps; Solidarietà Insieme 2010 ODV; Centro Ricerche Performance e Benessere; Intesa Sanpaolo Innovation Center; Museo del Risparmio; Associazione Italiana Sviluppo Marketing; Esperis s.r.l.; StoPrint*.

Con “Il Piccolo Urbanista 2.0”, Moba Odv valorizza i giovani come agenti attivi di cambiamento e restituisce alla scuola un ruolo centrale nella costruzione delle città di domani, promuovendo una cittadinanza partecipata, consapevole e orientata al futuro.