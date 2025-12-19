Natale a Collegno: tutti gli appuntamenti in programma

Manca una settimana a Natale e Collegno si prepara a festeggiare con un ricco calendario di appuntamenti che accendono diversi quartieri della Città: dal Centro Storico a Borgata Paradiso, da Santa Maria a Savonera e Borgonuovo.

“Continuiamo a registrare, evento dopo evento, un grandissimo flusso di visitatori in Città in questi giorni che sostengono così il commercio di vicinato locale e le associazioni del territorio - dichiara il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Questo perché il Natale a Collegno è un’occasione per ritrovarci come comunità e vivere insieme la bellezza dei nostri quartieri. Grazie al lavoro delle associazioni San Lorenzo, Commercianti Collegno, Inquilini Leumann dei comitati di Quartiere e dei commercianti, la città si anima con eventi che uniscono tradizione e partecipazione. È un segno concreto della vitalità di Collegno e della volontà di offrire momenti di gioia e condivisione a tutte le famiglie”.

Continua Clara Bertolo, Assessora al Commercio e alla Cultura “Il programma natalizio di quest’anno valorizza la ricchezza dei nostri quartieri e il ruolo fondamentale delle realtà associative e commerciali. Dalla musica ai mercati, dalle feste per i bambini ai presepi, ogni iniziativa contribuisce a rendere più viva e accogliente la città. È importante sostenere il commercio di vicinato e la cultura diffusa, perché sono il cuore pulsante della nostra comunità. Natale a Collegno è un invito a partecipare, a scoprire e a condividere. Sono tantissimi gli eventi gratuiti, questo perché il Natale deve essere davvero una festa per tutte e tutti”.

Sabato 20 dicembre

• Saggio degli allievi a cura della Cooperativa 3e60 – Tensostruttura in piazza IV Novembre, ore 15.00. A seguire merenda.

• Letterina per Babbo Natale – Villa Licia, dalle ore 15.00. Per ogni letterina ricevuta, un regalo in dono. Evento organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri. Ingresso libero.

Domenica 21 dicembre

• Concerto di Natale a cura del White Gospel Group – piazza IV Novembre, ore 16.00. A seguire merenda a cura dell’Associazione San Lorenzo.

• Festa dei Doni – Babbo Natale distribuirà doni ai bambini:• Piazza della Liberazione, Savonera (ore 10.00 – 12.30), a cura del Comitato di Quartiere Savonera.

• Piazza Che Guevara 13, Borgonuovo (ore 16.00 – 18.00), a cura del Comitato di Quartiere Borgonuovo.

• Natale Unito – Le botteghe in festa (3ª edizione) – Corso Francia, Borgata Paradiso. Bancarelle, animazioni e musica itinerante. A cura dell’Associazione Commercianti Collegno. Ore 9.00 – 18.00.

• Mercato straordinario di Santa Maria.

Eventi permanenti

• Presepi aperti nei giorni festivi e prefestivi, fino al 6 gennaio 2026. Ingresso libero. I presepi si trovano nelle sedi del Centro Storico e in Sala delle Arti, nel Parco Dalla Chiesa.

• Pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza del Municipio, aperta fino all’Epifania.

Per tutti gli eventi: www.comune.collegno.to.it