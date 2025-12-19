Successo mondiale per ABC Dance Settimo al Campeonato Mundial Euroson Latino

La scuola di ballo ABC Dance Settimo, realtà ormai consolidata nel settore della danza sportiva sul territorio settimese, con sede in via Avogadro 11, è stata protagonista di uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla danza caraibica.

Dall’1 all’8 dicembre, a Cancun (Messico), si è svolto il Campeonato Mundial Euroson Latino, una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di 35 nazioni impegnate in discipline come Salsa e Bachata Show Case.

Sotto la guida dei direttori artistici Giacomo Micalizzi e Claudia Resta, insieme al contributo di tutto lo staff dei maestri ABC Dance, la trasferta si è conclusa con un risultato di grande prestigio: un oro e quattro argenti conquistati a livello mondiale.

A brillare in modo particolare è stata la ABC Dance Company, che ha trionfato conquistando il titolo di Campioni del Mondo nella categoria Gruppi Pro e il titolo di Vice Campioni Mondiali nella categoria Open.

Ottimi risultati anche nelle competizioni individuali, dove i ballerini della compagnia hanno arricchito il medagliere italiano:

Martina Cecchin di Brandizzo: Vice Campionessa Mondiale categoria 13/17 anni

di Brandizzo: categoria 13/17 anni Fabrizio Barbero di Settimo Torinese e Cristian Gueli : Vice Campioni Mondiali Salsa Duo

di Settimo Torinese e : Salsa Duo Mirko Zagarella di San Maurizio e Giulia Casalegno di Castiglione: Vice Campioni Mondiali Salsa Coppia Semi Pro

Grande la soddisfazione di Claudia Resta e Giacomo Micalizzi, che hanno commentato con emozione un risultato che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato e preparato negli anni. Un traguardo che conferma ABC Dance Settimo come una delle realtà più importanti e riconosciute nel panorama della danza caraibica internazionale.