19 dicembre 2025

Successo mondiale per ABC Dance Settimo al Campeonato Mundial Euroson Latino

Sotto la guida dei direttori artistici Giacomo Micalizzi e Claudia Resta, insieme al contributo di tutto lo staff dei maestri ABC Dance, la trasferta si è conclusa con un risultato di grande prestigio: un oro e quattro argenti conquistati a livello mondiale.

La scuola di ballo ABC Dance Settimo, realtà ormai consolidata nel settore della danza sportiva sul territorio settimese, con sede in via Avogadro 11, è stata protagonista di uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla danza caraibica.

Dall’1 all’8 dicembre, a Cancun (Messico), si è svolto il Campeonato Mundial Euroson Latino, una competizione di altissimo livello che ha visto la partecipazione di 35 nazioni impegnate in discipline come Salsa e Bachata Show Case.

A brillare in modo particolare è stata la ABC Dance Company, che ha trionfato conquistando il titolo di Campioni del Mondo nella categoria Gruppi Pro e il titolo di Vice Campioni Mondiali nella categoria Open.

Ottimi risultati anche nelle competizioni individuali, dove i ballerini della compagnia hanno arricchito il medagliere italiano:

  • Martina Cecchin di Brandizzo: Vice Campionessa Mondiale categoria 13/17 anni
  • Fabrizio Barbero di Settimo Torinese e Cristian Gueli: Vice Campioni Mondiali Salsa Duo
  • Mirko Zagarella di San Maurizio e Giulia Casalegno di Castiglione: Vice Campioni Mondiali Salsa Coppia Semi Pro

Grande la soddisfazione di Claudia Resta e Giacomo Micalizzi, che hanno commentato con emozione un risultato che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato e preparato negli anni. Un traguardo che conferma ABC Dance Settimo come una delle realtà più importanti e riconosciute nel panorama della danza caraibica internazionale.

